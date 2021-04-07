Погоревшим на взятке брату главы ОАСК Вовка и его сообщнику сообщили подозрения

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"7 апреля 2021 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении двум адвокатам, уличенным в просьбе предоставить и получении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Детали

По данным САП, адвокатам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Сообщение о подозрении составила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и поручила вручить его прокурору САП.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Суть дела

По информации НАБУ и САП, адвокаты за 100 тыс. долларов США обещали "решить" вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.

Они были разоблачены 6 апреля 2021 года. Их задержали. Во время обысков у задержанных обнаружены предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства - более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.