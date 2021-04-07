Венедіктова підписала підозри погорілим на хабарі брату голови ОАСК Вовка та його спільнику

Цитата:

“Буквально годину тому я підписала повідомлення про підозру двом горе-ділкам, які називають себе адвокатами. Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога — пряма дорога на лаву підсудних”, — написала Венедіктова.

Деталі

За її словами, в одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК, під час проведення слідчих дій були виявлені і вилучені чималі суми грошових коштів:



80 тисяч доларів США (частина неправомірної вигоди)



3 мільйони 700 тисяч доларів США



840 тисяч євро



20 тисяч фунтів стерлінгів



230 тисяч гривень.



Доповнення

6 квітня 2021 року детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП Офісу Генерального прокурора викрито двох адвокатів на проханні надати та отриманні 100 тис. доларів США неправомірної вигоди. Слідчі дії проводились за місцем проживання адвокатів та в приміщенні ОАСК.

Двох адвокатів, серед яких рідний брат голови ОАСК Павла Вовка — Юрій, яких викрили “на гарячому” в отриманні хабара у 100 тис. дол. для подальшої передачі суддям ОАСК, затримано.

У НАБУ вважають, що вилучені кошти мали бути передані для винесення рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.