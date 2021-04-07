НАБУ затримало обох адвокатів, погорілих на хабарі для суддів ОАСК

Цитата

“Двох адвокатів-посередників, яких НАБУ та САП викрили „на гарячому“ в отриманні неправомірної вигоди для подальшої її передачі суддям ОАСК, затримано в порядку ст. 208 КПК України”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що вирішується питання про повідомлення їм про підозру. За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича.

“Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

В ОАСК заявили, що у результаті обшуків в приміщенні Окружного адмінсуду Києва працівники НАБУ “нічого не знайшли”, а самі слідчі дії проводились без мотивованої ухвали суду.



Контекст

6 квітня 2021 року детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП Офісу Генерального прокурора викрито двох адвокатів на проханні надати та отриманні 100 тис. доларів США неправомірної вигоди. Слідчі дії проводились за місцем проживання адвокатів та в приміщенні ОАСК.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про брата голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка — Юрія.

У НАБУ вважають, що вилучені кошти мали бути передані для винесення рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.