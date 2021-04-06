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ОАСК зробив заяву щодо обшуків НАБУ: детективи “нічого не знайшли”

ОАСК зробив заяву щодо обшуків НАБУ: детективи “нічого не знайшли”

Київ • УНН

 • 17749 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. У результаті обшуків в приміщенні Окружного адмінсуду Києва працівники НАБУ “нічого не знайшли”, а самі слідчі дії проводились без мотивованої ухвали суду. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті ОАСК, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні в приміщеннях Окружного адміністративного суду міста Києва, в черговий раз із порушенням процесуальних норм, працівниками НАБУ проводились обшуки. „Слідчі“ дії проводились без мотивованої ухвали суду за двома адресами — по вул.Болбочана, 8 та вул.Великій Васильківській, 81-а”, — заявили в ОАСК.

Також у заяві зазначено, що "у результаті обшуків працівники НАБУ нічого не знайшли, при цьому була пошкоджена пропускна система суду, влаштовано безлад в кабінетах та приміщеннях суду”.

Деталі

У суді кажуть, що дії НАБУ були “схожі на кадри з фільму” і “не мають нічого спільного із належними та допустимими процесуальними діями”.

“Натомість, низка телеграм-каналів, які мають „ексклюзивне право“ на отримання інформації від НАБУ, ще до початку обшуків почали поширювати інформацію про нібито причетність суддів ОАСК до операції з викриття адвокатів”, — заявили в ОАСК.

Контекст

6 квітня 2021 року детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП Офісу Генерального прокурора викрито двох адвокатів на проханні надати та отриманні 100 тис. доларів США неправомірної вигоди. Слідчі дії проводились за місцем проживання адвокатів та в приміщенні ОАСК.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про брата голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка — Юрія.

У НАБУ вважають, що вилучені кошти мали бути передані для винесення рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.

Українські Національні Новини

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