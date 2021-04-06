ОАСК сделал заявление относительно обысков НАБУ: детективы "ничего не нашли"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В результате обысков в помещении Окружного админсуда Киева работники НАБУ "ничего не нашли", а сами следственные действия проводились без мотивированного решения суда. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ОАСК, передает УНН.
Цитата
"Сегодня в помещениях Окружного административного суда города Киева, в очередной раз с нарушением процессуальных норм, работниками НАБУ проводились обыски. "Следственные" действия проводились без мотивированного решения суда по двум адресам - по ул. Болбочана, 8 и ул. Большая Васильковская, 81", - заявили в ОАСК.
Также в заявлении указано, что "в результате обысков работники НАБУ ничего не нашли, при этом была повреждена пропускная система суда, устроен беспорядок в кабинетах и помещениях суда".
Детали
В суде говорят, что действия НАБУ были "похожи на кадры из фильма" и "не имеют ничего общего с надлежащими и допустимыми процессуальными действиями".
"Вместе с тем, ряд телеграмм-каналов, которые имеют "эксклюзивное право" на получение информации от НАБУ, еще до начала обысков начали распространять информацию о якобы причастности судей ОАСК к операции по разоблачению адвокатов", - заявили в ОАСК.
Контекст
6 апреля 2021 года детективами НАБУ подпроцессуальным руководством прокуроров САП Офиса Генерального прокурора разоблачены два адвоката на просьбе предоставить и получении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Следственные действия проводились по месту жительства адвокатов и в помещении ОАСК.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о брате председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка - Юрие.
В НАБУ считают, что полученные средства должны быть переданы для вынесения решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.