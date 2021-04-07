НАБУ задержало двух адвокатов, погоревших на взятки для судей ОАСК
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Двух адвокатов, среди которых родной брат председателя ОАСК Павла Вовка — Юрий, которых разоблачили “на горячем” в получении взятки в 100 тыс. долл. для дальнейшей передачи судьям ОАСК задержали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Цитата
“Двух адвокатов-посредников, которые НАБУ и САП разоблачили „на горячем“ в получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что решается вопрос о сообщении им о подозрении. По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника.
“Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
В ОАСК заявили, что в результате обысков в помещении Окружного админсуда Киева работники НАБУ “ничего не нашли”, а сами следственные действия проводились без мотивированного решения суда.
Контекст
6 апреля 2021 года детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП Офиса Генерального прокурора разоблачены двух адвокатов на просьбе предоставить и получении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Следственные действия проводились по месту жительства адвокатов и в помещении ОАСК.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о брате председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка — Юрия.
В НАБУ считают, что полученные средства должны быть переданы для вынесения решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.