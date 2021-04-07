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НАБУ задержало двух адвокатов, погоревших на взятки для судей ОАСК

НАБУ задержало двух адвокатов, погоревших на взятки для судей ОАСК

Киев  •  УНН

 • 15158 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Двух адвокатов, среди которых родной брат председателя ОАСК Павла Вовка — Юрий, которых разоблачили “на горячем” в получении взятки в 100 тыс. долл. для дальнейшей передачи судьям ОАСК задержали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Цитата

“Двух адвокатов-посредников, которые НАБУ и САП разоблачили „на горячем“ в получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что решается вопрос о сообщении им о подозрении. По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника.

“Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

В ОАСК заявили, что в результате обысков в помещении Окружного админсуда Киева работники НАБУ “ничего не нашли”, а сами следственные действия проводились без мотивированного решения суда.

Контекст

6 апреля 2021 года детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП Офиса Генерального прокурора разоблачены двух адвокатов на просьбе предоставить и получении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Следственные действия проводились по месту жительства адвокатов и в помещении ОАСК.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о брате председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка — Юрия.

В НАБУ считают, что полученные средства должны быть переданы для вынесения решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.

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