Венедиктова подписала подозрения погоревшим на взятке брату главы ОАСК Вовка и его сообщнику
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомления о подозрении брату председателя ОАСК Павла Вовка - Юрию и его сообщнику, погоревших на взятке в 100 тыс. долл., по данным правоохранителей, для судей ОАСК. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
Цитата:
"Буквально час назад я подписала уведомление о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они предоставляли, как им казалось, адвокатские услуги, однако по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь - прямая дорога на скамью подсудимых", - написала Венедиктова.
Детали
По ее словам, у одного из адвокатов, который является братом председателя ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств:
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- 80 тысяч долларов США (часть неправомерной выгоды)
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- 3 миллиона 700 тысяч долларов США
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- 840 тысяч евро
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- 20 тысяч фунтов стерлингов
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- 230 тысяч гривен.
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Дополнение
6 апреля 2021 года детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП Офиса Генерального прокурора разоблачены двое адвокатов на просьбе предоставить и получении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Следственные действия проводились по месту жительства адвокатов и в помещении ОАСК.
Двух адвокатов, среди которых родной брат председателя ОАСК Павла Вовка - Юрий, которых разоблачили "на горячем" в получении взятки в 100 тыс. долл. для дальнейшей передачи судьям ОАСК, задержано.
В НАБУ считают, что полученные средства должны были быть переданы для вынесения решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.