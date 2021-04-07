Венедиктова подписала подозрения погоревшим на взятке брату главы ОАСК Вовка и его сообщнику

Цитата:

"Буквально час назад я подписала уведомление о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они предоставляли, как им казалось, адвокатские услуги, однако по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь - прямая дорога на скамью подсудимых", - написала Венедиктова.

Детали

По ее словам, у одного из адвокатов, который является братом председателя ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств:



80 тысяч долларов США (часть неправомерной выгоды)



3 миллиона 700 тысяч долларов США



840 тысяч евро



20 тысяч фунтов стерлингов



230 тысяч гривен.



Дополнение

6 апреля 2021 года детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП Офиса Генерального прокурора разоблачены двое адвокатов на просьбе предоставить и получении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Следственные действия проводились по месту жительства адвокатов и в помещении ОАСК.

Двух адвокатов, среди которых родной брат председателя ОАСК Павла Вовка - Юрий, которых разоблачили "на горячем" в получении взятки в 100 тыс. долл. для дальнейшей передачи судьям ОАСК, задержано.

В НАБУ считают, что полученные средства должны были быть переданы для вынесения решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.