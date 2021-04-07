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Мільйони доларів, сотні тисяч євро та шекелі: у брата голови ОАСК Вовка та його спільника знайшли "склад"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. У брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія та його спільника НАБУ та САП під час обшуків виявили антикваріат та великі обсяги іноземної готівки. Зокрема понад 3,7 млн дол., 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн та 100 шекелів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Цитата:

"За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів“, - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Двох адвокатів, серед яких рідний брат голови ОАСК Павла Вовка — Юрій, яких викрили “на гарячому” в отриманні хабара у 100 тис. дол. для подальшої передачі суддям ОАСК, затримано.

Контекст

6 квітня 2021 року детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП Офісу Генерального прокурора викрито двох адвокатів на проханні надати та отриманні 100 тис. доларів США неправомірної вигоди. Слідчі дії проводились за місцем проживання адвокатів та в приміщенні ОАСК.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться, зокрема, про брата голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка — Юрія.

У НАБУ вважають, що вилучені кошти мали бути передані для винесення рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.

Українські Національні Новини

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