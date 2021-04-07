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Миллионы долларов, сотни тысяч евро и шекели: у брата главы ОАСК Вовка и его сообщника нашли "склад"

Киев  •  УНН

 • 22677 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. У брата председателя ОАСК Павла Вовка - Юрия и его сообщника НАБУ и САП во время обысков обнаружили антиквариат и большие объемы иностранной наличности. В том числе более 3,7 млн долл., 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Цитата:

"По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей", - говорится в сообщении.

Дополнение

Двое адвокатов, среди которых родной брат председателя ОАСК Павла Вовка - Юрий, разоблаченные "на горячем" в получении взятки в 100 тыс. долл. для дальнейшей передачи судьям ОАСК, задержаны.

Контекст

6 апреля 2021 года детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП Офиса Генерального прокурора разоблачены двое адвокатов на просьбе предоставить и получении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Следственные действия проводились по месту жительства адвокатов и в помещении ОАСК.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет, в частности, о брате председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка - Юрие.

В НАБУ считают, что полученные средства должны быть переданы для вынесения решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.

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