Погоревшего на взятке брата председателя ОАСК Вовка отстранили от работы в Службе внешней разведки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Брата председателя ОАСК Павла Вовка - Юрия Зонтова, погоревшего на взятке в 100 тыс. долл., отстранили от работы в Службе внешней разведки на период досудебного расследования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СВРУ.
Детали
"Относительно информации в СМИ о причастности сотрудника СВРУ к коррупции. Служба внешней разведки Украины способствует НАБУ в расследовании о причастности сотрудника Службы к коррупционным проявлениям", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по предварительным результатам собственного расследования, его задержание не связано с деятельностью в должности СВРУ.
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"Отмечаем, что на период досудебного расследования фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей в разведывательном органе. Подчеркиваем, что в Службе действует нулевая толерантность к коррупции", - отмечается в сообщении.
Добавим
В СМИ сообщается, что Юрий Зонтов является сотрудником Службы внешней разведки.
Как сообщал УНН, брату председателя ОАСК Павла Вовка - Юрию и его сообщнику, которые погорели на взятке в 100 тыс. долл., по данным правоохранителей, для судей ОАСК, сообщили о подозрении.
Суть дела
По информации НАБУ и САП, адвокаты за 100 тыс. долларов США обещали "решить" вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева. Их разоблачили 6 апреля 2021 года.
Их задержали. Во время обысков у задержанных обнаружены предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства - более 3,7 млн долл., 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.