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Избрание меры пресечения брату председателя ОАСК Вовка: суд отказал защите в отводе судьи

Избрание меры пресечения брату председателя ОАСК Вовка: суд отказал защите в отводе судьи

Киев  •  УНН

 • 15705 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал в отводе следственного судьи Виктора Ногачевского от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения брату председателя ОАСК Павла Вовка - Юрию Зонтову, передает корреспондент УНН.

Детали

Антикоррупционный суд отказал защите Зонтова в отводе судьи Виктора Ногачевского.

Так, ВАКС продолжил заседание по избранию меры пресечения Зонтова.

Что было раньше

Защита брата председателя ОАСК Павла Вовка - Юрия Зонтова заявила об отводе судьи Высшего антикоррупционного суда от рассмотрения ходатайства о применении к нему меры пресечения.

Дополнение

Прокуратура настаивает на применении к брату председателя ОАСК Павла Вовка - Юрия и его сообщника мер в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Для Юрия просят залог в размере 70 млн гривен, а для сообщника 14 млн гривен соответственно.

Суть дела

По информации НАБУ и САП, адвокаты за 100 тыс. долларов США обещали "решить" вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.

Их было раскрыто 6 апреля 2021 года и задержано. Во время обысков у задержанных обнаружены предметы, что внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства - более 3,7 млн долл., 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.

Брата председателя ОАСК Павла Вовка - Юрия Зонтова, погоревшего на взятке в 100 тыс., отстранили от работы в Службе внешней разведки на период досудебного расследования.

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