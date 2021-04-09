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Суд взял под стражу брата председателя ОАСК Вовка. Установленный залог - более 35 млн гривен

Суд взял под стражу брата председателя ОАСК Вовка. Установленный залог - более 35 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 16883 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд взял под стражу брата председателя ОАСК Павла Вовка - Юрия Зонтова, которого подозревают в подстрекательстве к дачи взятки в сумме 100 тысяч долларов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Применение меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить частично (...). Применить к подозреваемому Зонтова Юрия Вячеславовича (...) меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания, то есть до 4.06.2021 года включительно”, — сказал судья.

Суд установил залог в виде 35,185 млн гривен.

Дополнение

Прокуратура настаивала на применении к зонтов мер в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 70 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд отказал в отводе следователя судьи Виктора Ногачевский от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Юрию Зонтову.

Суть дела

По информации НАБУ и САП, адвокаты 100 тыс. долларов США обещали “решить” вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.

Их было раскрыто 6 апреля 2021 года.

Их задержали. Во время обысков в задержанных обнаружены предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства — более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей — всего более 130 млн грн.

Брата председателя ОАСК Павла Вовка — Юрия Зонтова, погоревшего на взятке в 100 тыс., отстранили от работы в Службе внешней разведки на период досудебного расследования.

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