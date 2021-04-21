Брата голови ОАСК Вовка звільнили з розвідки

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"У рамках превалювання принципів доброчесності в діяльності співробітників Служби зовнішньої розвідки України Ю. Зонтова притягнуто до дисциплінарної відповідальності та звільнено з військової служби", - вказано у заяві.

Деталі

Служба зовнішньої розвідки України при цьому повідомила, що "проведене службове розслідування виявило факти порушення Ю. Зонтовим військової дисципліни та умов проходження військової служби".

Доповнення

НАБУ і САП повідомили, що двоє адвокатів за 100 тис. доларів США обіцяли “вирішити” питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва. Їх було викрито 6 квітня 2021 року.

Чоловіків затримали. Як стало відомо УНН, одним з затриманих виявився рідний брат голови ОАСК Павла Вовка — Юрій.

Під час обшуків у затриманих виявлено антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти — понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів — загалом понад 130 млн грн.

Згодом суд взяв під варту брата голови ОАСК Вовка і визначив заставу у 35 млн грн.

Також стало відомо, що брата голови ОАСК Юрія Зонтова, погорілого на хабарі у 100 тис. дол, відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки, де він працював на посаді заступника начальника управління.

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт майна Юрія Зонтова — брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.