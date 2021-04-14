ВАКС арештував майно брата голови ОАСК

Деталі

Так, слідчий суддя постановив задовольнити клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора про арешт майна, і накласти арешт на майно Зонтова.

Мова йде про дві квартири, земельну ділянку, групу приміщень, а також автомобіль Infiniti QX70.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

"На ухвалу слідчого судді протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Апеляційна скарга подається до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Ухвала набирає законної сили після закінчення п'ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції", - йдеться в судовій ухвалі.

Довідково

НАБУ і САП повідомили, що двоє адвокатів за 100 тис. доларів США обіцяли “вирішити” питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва. Їх було викрито 6 квітня 2021 року.



Чоловіків затримали. Одним з затриманих виявився рідний брат голови ОАСК Павла Вовка — Юрій.

Раніше стало відомо, що брата голови ОАСК Юрія Зонтова, погорілого на хабарі у 100 тис. дол, відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки, де він працював на посаді заступника начальника управління.



