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ВАКС арестовал имущество брата главы ОАСК

ВАКС арестовал имущество брата главы ОАСК

Киев  •  УНН

 • 13806 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте имущества Юрия Зонтова - брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Об этом говорится в постановлении суда от 12 апреля, передает УНН.

Детали

Так, следственный судья постановил удовлетворить ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса Генерального прокурора об аресте имущества и наложить арест на имущество Зонтова.

Речь идет о двух квартирах, земельном участке, группе помещений, а также автомобиле Infiniti QX70.

Постановление об аресте имущества подлежит немедленному исполнению.

"На определение следственного судьи в течение пяти дней со дня объявления может быть подана апелляционная жалоба. Апелляционная жалоба подается в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. Постановление вступает в законную силу по истечении пятидневного срока подачи апелляционной жалобы, если такую жалобу не было подано. в случае подачи апелляционной жалобы решение следственного судьи, если оно не отменено, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции", - говорится в судебном постановлении.

Справка

НАБУ и САП сообщили, что двое адвокатов за 100 тыс. долларов США обещали "решить" вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева. Их разоблачили 6 апреля 2021 года.

Мужчин задержали. Одним из задержанных оказался родной брат главы ОАСК Павла Вовка - Юрий.

Ранее стало известно, что брата главы ОАСК Юрия Зонтова, погоревшего на взятке в 100 тыс., отстранили от работы в Службе внешней разведки, где он работал в должности заместителя начальника управления.

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