ВАКС арестовал имущество брата главы ОАСК
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте имущества Юрия Зонтова - брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Об этом говорится в постановлении суда от 12 апреля, передает УНН.
Детали
Так, следственный судья постановил удовлетворить ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса Генерального прокурора об аресте имущества и наложить арест на имущество Зонтова.
Речь идет о двух квартирах, земельном участке, группе помещений, а также автомобиле Infiniti QX70.
Постановление об аресте имущества подлежит немедленному исполнению.
"На определение следственного судьи в течение пяти дней со дня объявления может быть подана апелляционная жалоба. Апелляционная жалоба подается в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. Постановление вступает в законную силу по истечении пятидневного срока подачи апелляционной жалобы, если такую жалобу не было подано. в случае подачи апелляционной жалобы решение следственного судьи, если оно не отменено, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции", - говорится в судебном постановлении.
Справка
НАБУ и САП сообщили, что двое адвокатов за 100 тыс. долларов США обещали "решить" вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева. Их разоблачили 6 апреля 2021 года.
Мужчин задержали. Одним из задержанных оказался родной брат главы ОАСК Павла Вовка - Юрий.
Ранее стало известно, что брата главы ОАСК Юрия Зонтова, погоревшего на взятке в 100 тыс., отстранили от работы в Службе внешней разведки, где он работал в должности заместителя начальника управления.