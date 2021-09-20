Брату главы ОАСК Вовка сообщили новое подозрение

Цитата

"... изменено ранее сообщенное подозрение и сообщено новое адвокату - бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины и его сообщнику, который также осуществляет адвокатскую деятельность.

Указанные лица подозреваются в завладении мошенническим путем денежными средствами в особо крупном размере, а также подстрекательстве к оконченному покушению на предоставление неправомерной выгоды судьям ОАСК. Кроме того, бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины объявлено о подозрении в декларировании недостоверной информации", - говорится в сообщении.

Детали

По данным САП, подозрение подписано Генеральным прокурором Украины.

Указанные лица были разоблачены в апреле 2021 года на подстрекательстве представителя юридического лица предоставить 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды судьи ОАСК.

Во время проведения обысков в помещении, где было обнаружено неправомерную выгоду, правоохранители также обнаружили денежные средства, сумма которых в пересчете на гривны, превышает 135 млн гривен.

Во время досудебного расследования, прокурорами САП и детективами НАБУ собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о мошеннических действиях указанных лиц, а также о том, что фактическим владельцем вышеупомянутого помещения является именно бывший сотрудник Службы внешней разведки Украины, однако ни полученные средства, ни помещения в декларации служащего за 2020 год указаны не были.

На сегодня действия адвокатов квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. Ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины. Бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины дополнительно инкриминируется ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Следствие продолжается.

Что было ранее

Высший антикоррупционный суд взял под стражу брата председателя ОАСК Павла Вовка - Юрия Зонтова, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки в сумме 100 тыс. долларов.

Прокуратура настаивала на применении в отношении Зонтова меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 70 млн гривен.

Суть дела

По информации НАБУ и САП, адвокаты за 100 тыс. долларов США обещали "решить" вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева. Их было разоблачено 6 апреля 2021 года.

Их задержали. Во время обысков у задержанных обнаружены антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства - более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.

Брата председателя ОАСК Павла Вовка - Юрия Зонтова, который к тому же работал в Службе внешней разведки, сначала отстранили на период досудебного расследования, и в конце концов - уволили с военной службы.