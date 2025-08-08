Бородянка змінює статус: у Раді зареєстрували постанову
Київ • УНН
Селище Бородянка Київської області отримає статус міста. Відповідний проєкт постанови зареєстрований у Верховній Раді України 7 серпня 2025 року.
Деталі
Проект постанови № 13616 "Про віднесення селища Бородянка Бучанського району Київської області до категорії міст" був зареєстрований 07 серпня 2025 року. Ініціатором документу є прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Доповнення
Бородянка розташована в Бучанському районі Київської області і є центром Бородянської селищної громади. Населення – 13 тисяч чоловік, перша згадка про селище датується 1190 роком.
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну населений пункт зазнав чисельних руйнувань. Вже 26 лютого 2022 року на вулицях Бородянки з’явились російські війська, які вступили в бої з українськими підрозділами територіальної оборони.
З початку березня до початку квітня 2022 року Бородянка була окупована російськими військами. Звільнена силами оборони України 1 квітня 2022 року: за даними місцевої влади, було повністю знищено 8 та пошкоджено частково 32 багатоповерхові будинки. По всій громаді знищено близько 500 приватних будинків та ще близько 450 частково зруйновано або зазнали пошкоджень.
Нагадаємо
У Бородянці на Київщині відкрили відновлений дитсадок "Піноккіо", зруйнований російськими військами. Заклад відкрив двері для 80 маленьких вихованців.