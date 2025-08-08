Бородянка меняет статус: в Раде зарегистрировали постановление

Населенный пункт Бородянка Киевской области получит статус города. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Верховной Рады Украины, передает УНН.

Детали

Проект постановления № 13616 "Об отнесении поселка Бородянка Бучанского района Киевской области к категории городов" был зарегистрирован 07 августа 2025 года. Инициатором документа является премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Дополнение

Бородянка расположена в Бучанском районе Киевской области и является центром Бородянской поселковой общины. Население – 13 тысяч человек, первое упоминание о поселке датируется 1190 годом.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину населенный пункт подвергся многочисленным разрушениям. Уже 26 февраля 2022 года на улицах Бородянки появились российские войска, которые вступили в бои с украинскими подразделениями территориальной обороны.

С начала марта до начала апреля 2022 года Бородянка была оккупирована российскими войсками. Освобождена силами обороны Украины 1 апреля 2022 года: по данным местных властей, было полностью уничтожено 8 и повреждено частично 32 многоэтажных дома. По всей общине уничтожено около 500 частных домов и еще около 450 частично разрушены или получили повреждения.

Напомним

В Бородянке Киевской области открыли восстановленный детсад "Пиноккио", разрушенный российскими войсками. Заведение открыло двери для 80 маленьких воспитанников.