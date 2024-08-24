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У Бородянці відновили дитсадок "Піноккіо", зруйнований окупантами

У Бородянці відновили дитсадок "Піноккіо", зруйнований окупантами

Київ • УНН

 • 17674 перегляди

У Бородянці на Київщині відкрили відновлений дитсадок "Піноккіо", зруйнований російськими військами. Заклад відбудували спільними зусиллями міжнародних партнерів та благодійників, він прийняв 80 дітей.

В Бородянці, що у Київській області відновили дитячий садочок, зруйнований російськими військами. "Піноккіо" відкрив двері для 80 маленьких вихованців. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН.

У квітні 2022 року тут збирали вцілілі речі. І думали, що вже ніколи не повернуться у зруйнований окупантами садочок. Про це мені розповіли працівники дитячого садочку у Бородянці "Піноккіо". Їх песимізм не виправдався. Садочок відбудували. Сьогодні він вже прийняв своїх маленьких вихованців

- написав Кравченко.

Як розповів голова ОВА, до війни "Піноккіо" відвідували 132 дитини. Під час російських атак в підвалі закладу переховувалися місцеві жителі. Але окупанти знищили садок майже вщент. 1 березня  2022 року уламками авіабомби пошкоджено фасад будівлі, вибуховою хвилею вибито вікна, двері, зруйновано міжкімнатні перегородки, знищено майно, меблі садочка, дитячі іграшки.

Тимчасово дітей та вихователів із "Піноккіо" прихистили у сусідньому садочку "Казка" в Бородянці. 

Відновлювати садочок почали у травні 2023 року. Для цього об’єдналися різні країни та організації.  

Капітальний ремонт здійснив PROJECT HOPE, укриття облаштували Global Emergency Relief, Recovery & Reconstruction (GER 3), меблі та благоустрій забезпечила Литовська Республіка. Водопостачання та каналізацію відновили силами корпорації "NEFCO", а Швейцарська гуманітарна організація "Klotenhelpsukraine" спільно з жителями швейцарського міста Клотен зібрали 1 млн грн на дообладнання укриття.

Подбали і про енергонезалежність. Як повідомляється, благодійна організація "Відважні" та Всесвітня вітроенергетична асоціаціація (WWEA) на даху "Піноккіо" встановили сонячну електростанцію потужністю 12 кВт.

Це приклад, як спільними зусиллями всього світу ми можемо швидко та якісно відбудувати зруйноване окупантами та повертати людей до життя. Я вдячний нашим міжнародним партнерам та благодійникам, які зробили все, щоб тут знову лунав дитячий сміх

– додав начальник КОВА. 

В Ірпені презентували проєкт "Київщина. Місця пам'яті"23.08.24, 17:10 • 16317 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКиївщина

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