В Ірпені презентували проєкт "Київщина. Місця пам'яті"
Київ • УНН
На Романівському мосту в Ірпені представили пілотний проєкт "Київщина. Місця пам'яті". Проєкт включає 9 локацій, які постраждали від російської окупації, та використовує QR-коди для віртуальних екскурсій.
В Ірпені, що на Київщині, на Романівському мосту презентували пілотний проєкт "Київщина. Місця пам’яті". Масштабний соціальний проєкт розробила Київська обласна державна адміністрація. Його гасло – "Не відводь очей. Дивись. Пам’ятай. Розповідай". Про це повідомив у Facebook голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Незалежність не дається легко! Сьогодні за право бути вільними та самостійними ми сплачуємо високу ціну. І завжди повинні пам’ятати про це, щоб перемогти російського окупанта. Пам’ять – це наша сила!
Як вказав Кравченко, це маршрут найвідомішим місцями Київщини з початку повномасштабного вторгнення. 9 локацій, про які сьогодні знає весь світ, і про жахи, які там творили російські окупанти.
- Ірпінь: Романівський міст, ЖК «Ірпінські Липки», Цвинтар автомобілів, Центральний будинок культури
- Буча: вул. Вокзальна, Церква Святого Апостола Андрія Первозванного та Всіх Святих
- Гостомель: військове містечко, меморіал «Янгол Перемоги» у с.Мощун
- Бородянка: центральна площа
На Романівському мосту, де дали старт важливому проєкту, розмістили інформаційний стенд та стелу з QR-кодами.
"Пару кліків – і ти на сайті проєкту з доповненою реальністю "Місця пам’яті". Ще один клік – і можеш віртуально пережити все те, що пережили люди під час евакуації "Дорогою життя", – додав Руслан Кравченко.
Сам міст оздобили червоними нитками. Це символ надії, відновлення та Перемоги.
Для супроводу відвідувачів по всьому маршруту КОДА провела навчання гідів. Це 15 осіб, які розповідатимуть про історичні події українською та англійською мовами.
Відбудова Київщини: Кравченко перевірив роботи з відновлення двох багатоповерхівок, пошкоджених росіянами 20.08.24, 11:23 • 12182 перегляди