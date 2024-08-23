В Ирпене презентовали проект "Киевщина. Места памяти"

В Ирпене Киевской области, на Романовском мосту презентовали пилотный проект "Киевщина. Места памяти". Масштабный социальный проект разработала Киевская областная государственная администрация. Его лозунг - "Не отводи глаз. Смотри. Помни. Рассказывай". Об этом сообщил в Facebook председатель ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Независимость не дается легко! Сегодня за право быть свободными и самостоятельными мы платим высокую цену. И всегда должны помнить об этом, чтобы победить российского оккупанта. Память - это наша сила! - написал Руслан Кравченко.

Как указал Кравченко, это маршрут по самым известным местам Киевщины с начала полномасштабного вторжения. 9 локаций, о которых сегодня знает весь мир, и об ужасах, которые там творили российские оккупанты.

Ирпень: Романовский мост, ЖК «Ирпенские Липки», Кладбище автомобилей, Центральный дом культуры

Буча: ул. Вокзальная, Церковь Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых

Гостомель: военный городок, мемориал «Ангел Победы» в с.Мощун

Бородянка: центральная площадь

На Романовском мосту, где дали старт важному проекту, разместили информационный стенд и стелу с QR-кодами.

"Пару кликов - и ты на сайте проекта с дополненной реальностью "Места памяти". Еще один клик - и можешь виртуально пережить все то, что пережили люди во время эвакуации "Дорогой жизни", - добавил Руслан Кравченко.

Сам мост украсили красными нитками. Это символ надежды, восстановления и Победы.

Для сопровождения посетителей по всему маршруту КОГА провела обучение гидов. Это 15 человек, которые будут рассказывать об исторических событиях на украинском и английском языках.

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