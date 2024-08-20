Восстановление Киевщины: Кравченко проверил работы по восстановлению двух многоэтажек, поврежденных россиянами

На Киевщине продолжают восстанавливать разрушенные российскими оккупантами дома. Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Василькове проинспектировал ход восстановления двух многоэтажек, поврежденных в результате российской агрессии. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

Это многоквартирные дома. Их восстанавливаем за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Заказчиком является Киевская ОГА. От подрядчиков требую качественной работы и эффективного использования средств. Это также и требование общества. И должны обеспечить прозрачное и честное восстановление, чтобы те, кто из-за оккупантов потерял свое имущество, свое жилье, быстрее могли вернуться в дома - рассказал Кравченко.

Первый объект - просп. Киевский шлях, 52 (бывшая ул. Декабристов).

Десятиэтажный дом на 120 квартир. Здесь жили более 200 человек.

Восстановление стартовало осенью 2023 года. Сейчас работы уже выполнены на 80%. Утеплили чердаки и стены, заменили окна в трех подъездах, пошпаклевали первый подъезд. Работы продолжаются - утепляют лоджии, цоколь, шпаклюют еще 2 подъезда.

"Пообщался с жителями дома. Они имели определенные замечания относительно окон на чердаках. Поручил оперативно собрать все жалобы и постоянно коммуницировать с людьми. Все работы ведутся согласно разработанной проектно-сметной документации. Это постоянно контролирует технадзор. Если у подрядчика есть отклонения от проекта - акты не закрываются, деньги не платятся, пока все недостатки не будут исправлены. И жители должны это знать!" - отметил Руслан Кравченко.

Второй объект - просп. Киевский шлях, 46.

Здесь капитально ремонтируют пятиэтажку на 60 квартир. До войны здесь жили 120 человек.

Восстановление начали осенью 2023 года. Работы также выполнены на 80%: усилили стены, заменили перегородки, отремонтировали балконы. Также заменили окна и двери, завершили отделку двух подъездов, утеплили чердак, отремонтировали кровлю. Сейчас завершают утепление фасада, цоколя, отделку еще двух подъездов и ремонт в ряде квартир.

Оба дома планируется ввести в эксплуатацию уже осенью этого года.

6 детдомов семейного типа Киевщины получили новые автомобили