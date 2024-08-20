Восстановление Киевщины: Кравченко проверил работы по восстановлению двух многоэтажек, поврежденных россиянами

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Дом Москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн евро

«Дом Москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн евро

  •  114077 просмотра
США не изменили политику в отношении дальнобойных ударов по РФ

США не изменили политику в отношении дальнобойных ударов по РФ

  •  113273 просмотра
Протестующие прорвали баррикаду на съезде Демократической партии США

Протестующие прорвали баррикаду на съезде Демократической партии США

  •  100956 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  110214 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  105608 просмотра
публикации
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  151093 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  270005 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  254443 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  303109 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  286080 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

  •  54548 просмотра
В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

  •  67969 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

19 августа 2024, 07:26  •  110405 просмотра
Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

19 августа 2024, 03:11  •  106134 просмотра
18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа 2024, 03:03  •  104998 просмотра
Актуальное
Восстановление Киевщины: Кравченко проверил работы по восстановлению двух многоэтажек, поврежденных россиянами

Восстановление Киевщины: Кравченко проверил работы по восстановлению двух многоэтажек, поврежденных россиянами

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 08:23  •  7485 просмотра

Read in English

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко проинспектировал восстановление двух многоэтажек в Василькове, поврежденных российскими оккупантами. Работы выполнены на 80%, дома планируют ввести в эксплуатацию осенью 2024 года.

На Киевщине продолжают восстанавливать разрушенные российскими оккупантами дома. Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Василькове проинспектировал ход восстановления двух многоэтажек, поврежденных в результате российской агрессии. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

Это многоквартирные дома. Их восстанавливаем за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Заказчиком является Киевская ОГА. От подрядчиков требую качественной работы и эффективного использования средств. Это также и требование общества. И должны обеспечить прозрачное и честное восстановление, чтобы те, кто из-за оккупантов потерял свое имущество, свое жилье, быстрее могли вернуться в дома

- рассказал Кравченко.

Первый объект - просп. Киевский шлях, 52 (бывшая ул. Декабристов).

Десятиэтажный дом на 120 квартир. Здесь жили более 200 человек. 

Восстановление стартовало осенью 2023 года. Сейчас работы уже выполнены на 80%. Утеплили чердаки и стены, заменили окна в трех подъездах, пошпаклевали первый подъезд. Работы продолжаются - утепляют лоджии, цоколь, шпаклюют еще 2 подъезда. 

"Пообщался с жителями дома. Они имели определенные замечания относительно окон на чердаках. Поручил оперативно собрать все жалобы и постоянно коммуницировать с людьми. Все работы ведутся согласно разработанной проектно-сметной документации. Это постоянно контролирует технадзор. Если у подрядчика есть отклонения от проекта - акты не закрываются, деньги не платятся, пока все недостатки не будут исправлены. И жители должны это знать!" - отметил Руслан Кравченко.  

Второй объект - просп. Киевский шлях, 46.

Здесь капитально ремонтируют пятиэтажку на 60 квартир. До войны здесь жили 120 человек.  

Восстановление начали осенью 2023 года. Работы также выполнены на 80%: усилили стены, заменили перегородки, отремонтировали балконы. Также заменили окна и двери, завершили отделку двух подъездов, утеплили чердак, отремонтировали кровлю. Сейчас завершают утепление фасада, цоколя, отделку еще двух подъездов и ремонт в ряде квартир.

Оба дома планируется ввести в эксплуатацию уже осенью этого года. 

6 детдомов семейного типа Киевщины получили новые автомобили19 августа 2024, 13:22 • 11101 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКиевская область
Эксклюзив
"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры
  •  52798 просмотра

"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры

Эксклюзив
Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ
  •  71280 просмотра

Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ

Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
  •  110498 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
  •  111431 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
  •  112889 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
  •  103992 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Эксклюзив
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
  •  88258 просмотра

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Эксклюзив
НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист
19 августа 2024, 09:54  •  76112 просмотра

НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист

Эксклюзив
Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского
19 августа 2024, 09:15  •  62872 просмотра

Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского

Эксклюзив
Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа
19 августа 2024, 08:29  •  67256 просмотра

Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа

Популярные

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  105608 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  110214 просмотра
Протестующие прорвали баррикаду на съезде Демократической партии США

Протестующие прорвали баррикаду на съезде Демократической партии США

  •  100956 просмотра
США не изменили политику в отношении дальнобойных ударов по РФ

США не изменили политику в отношении дальнобойных ударов по РФ

  •  113273 просмотра
«Дом Москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн евро

«Дом Москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн евро

  •  114077 просмотра

Публикации

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  151093 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  270005 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  254443 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  303109 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  286080 просмотра

Война

В Воздушных силах поделились видео, как тактическая авиация работает по оккупантам на Донецком направлении

В Воздушных силах поделились видео, как тактическая авиация работает по оккупантам на Донецком направлении

  •  1229 просмотра
Комитет ВР по нацбезопасности поддержал законопроект о социальной защите украинских военных

Комитет ВР по нацбезопасности поддержал законопроект о социальной защите украинских военных

  •  3418 просмотра
В Минобороны рассказали о новых функциях Резерв+, которые появятся в ближайшее время

В Минобороны рассказали о новых функциях Резерв+, которые появятся в ближайшее время

  •  2705 просмотра
В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго

В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго

  •  3941 просмотра
В Резерв+ можно проверить повестку от ТЦК на легитимность - Минобороны

В Резерв+ можно проверить повестку от ТЦК на легитимность - Минобороны

  •  5736 просмотра

политика

Комитет ВР по нацбезопасности поддержал законопроект о социальной защите украинских военных

Комитет ВР по нацбезопасности поддержал законопроект о социальной защите украинских военных

  •  3418 просмотра
В Резерв+ можно проверить повестку от ТЦК на легитимность - Минобороны

В Резерв+ можно проверить повестку от ТЦК на легитимность - Минобороны

  •  5736 просмотра
Кабмин выделил 5 млрд грн на укрытия в школах и 216 млн на автобусы

Кабмин выделил 5 млрд грн на укрытия в школах и 216 млн на автобусы

  •  6301 просмотра
Историческое голосование: Рада приняла закон о запрете московской церкви

Историческое голосование: Рада приняла закон о запрете московской церкви

  •  6280 просмотра
Кабмин одобрил создание служб сопровождения для военных и их семей

Кабмин одобрил создание служб сопровождения для военных и их семей

  •  13062 просмотра

Война

В Воздушных силах поделились видео, как тактическая авиация работает по оккупантам на Донецком направлении

В Воздушных силах поделились видео, как тактическая авиация работает по оккупантам на Донецком направлении

  •  1229 просмотра
Комитет ВР по нацбезопасности поддержал законопроект о социальной защите украинских военных

Комитет ВР по нацбезопасности поддержал законопроект о социальной защите украинских военных

  •  3418 просмотра
В Минобороны рассказали о новых функциях Резерв+, которые появятся в ближайшее время

В Минобороны рассказали о новых функциях Резерв+, которые появятся в ближайшее время

  •  2705 просмотра
В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго

В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго

  •  3941 просмотра
В Резерв+ можно проверить повестку от ТЦК на легитимность - Минобороны

В Резерв+ можно проверить повестку от ТЦК на легитимность - Минобороны

  •  5736 просмотра

политика

Комитет ВР по нацбезопасности поддержал законопроект о социальной защите украинских военных

Комитет ВР по нацбезопасности поддержал законопроект о социальной защите украинских военных

  •  3418 просмотра
В Резерв+ можно проверить повестку от ТЦК на легитимность - Минобороны

В Резерв+ можно проверить повестку от ТЦК на легитимность - Минобороны

  •  5736 просмотра
Кабмин выделил 5 млрд грн на укрытия в школах и 216 млн на автобусы

Кабмин выделил 5 млрд грн на укрытия в школах и 216 млн на автобусы

  •  6301 просмотра
Историческое голосование: Рада приняла закон о запрете московской церкви

Историческое голосование: Рада приняла закон о запрете московской церкви

  •  6280 просмотра
Кабмин одобрил создание служб сопровождения для военных и их семей

Кабмин одобрил создание служб сопровождения для военных и их семей

  •  13062 просмотра

Новости Бизнеса

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

  •  906 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  107705 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  106254 просмотра

Экономика

В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго

В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго

  •  3941 просмотра
Национальный кэшбек заработает со 2 сентября - Минэкономики

Национальный кэшбек заработает со 2 сентября - Минэкономики

  •  8206 просмотра
Goldman Sachs ожидает рекордных максимумов фондового рынка в следующие четыре недели, но есть условия

Goldman Sachs ожидает рекордных максимумов фондового рынка в следующие четыре недели, но есть условия

  •  10208 просмотра
Потребление электричества растет из-за жары, будут действовать графики отключений - Укрэнерго

Потребление электричества растет из-за жары, будут действовать графики отключений - Укрэнерго

  •  11948 просмотра
Курс валют на 20 августа: доллар и евро продолжают рост

Курс валют на 20 августа: доллар и евро продолжают рост

  •  21289 просмотра

Киев

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  105608 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  110214 просмотра
На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

  •  44087 просмотра
Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

  •  32319 просмотра
В Киеве на месте падения обломков ракеты Х-101 обнаружили кассетные суббоэкспасы

В Киеве на месте падения обломков ракеты Х-101 обнаружили кассетные суббоэкспасы

  •  83033 просмотра