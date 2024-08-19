6 детдомов семейного типа Киевщины получили новые автомобили
Киев • УНН
Начальник киевской ОВА передал машины шести детским домам семейного типа в области. Автомобили приобретены за средства областного бюджета для более удобного передвижения детей в кружки и другие нужные места.
Шесть детских домов семейного типа Киевской области получили машины. Их большим семьям передал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, сообщает УНН.
Взять на воспитание детей-это не только благородный поступок. Это огромная ответственность, умноженная на искреннее желание дарить свое тепло и любовь детям. И стать для них настоящей семьей. Сегодня познакомился еще с шестью такими семьями-детскими домами семейного типа. Передали каждой из них машину, чтобы удобнее и оперативнее добираться до кружков, спортивных секций и других нужных мест
Как сообщается, автомобили приобрели за счет областного бюджета.
Машины поехали в детские дома семейного типа из 6 районов:
- Белоцерковского;
- Бориспольского;
- Броварского;
- Бучанского;
- Обуховского;
- Фастовского.
"История каждой такой большой семьи впечатляет. Например, в один из ДДСТ за все время его существования было устроено 36 детей, другие – взяли на воспитание малышей с временно оккупированных территорий", – подчеркнул начальник КОВА.
Сейчас в каждой большой семье воспитывают от 7 до 10 деток. Но всех объединяет единственная цель – несмотря на войну сделать воспоминания всех детей о детстве счастливыми, добавил Кравченко.
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