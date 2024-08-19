6 детдомов семейного типа Киевщины получили новые автомобили

Шесть детских домов семейного типа Киевской области получили машины. Их большим семьям передал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, сообщает УНН.

Взять на воспитание детей-это не только благородный поступок. Это огромная ответственность, умноженная на искреннее желание дарить свое тепло и любовь детям. И стать для них настоящей семьей. Сегодня познакомился еще с шестью такими семьями-детскими домами семейного типа. Передали каждой из них машину, чтобы удобнее и оперативнее добираться до кружков, спортивных секций и других нужных мест - написал Руслан Кравченко в Facebook.

Как сообщается, автомобили приобрели за счет областного бюджета.

Машины поехали в детские дома семейного типа из 6 районов:

Белоцерковского;

Бориспольского;

Броварского;

Бучанского;

Обуховского;

Фастовского.

"История каждой такой большой семьи впечатляет. Например, в один из ДДСТ за все время его существования было устроено 36 детей, другие – взяли на воспитание малышей с временно оккупированных территорий", – подчеркнул начальник КОВА.

Сейчас в каждой большой семье воспитывают от 7 до 10 деток. Но всех объединяет единственная цель – несмотря на войну сделать воспоминания всех детей о детстве счастливыми, добавил Кравченко.

Киевщина передала защитникам технику для обустройства фортификаций и дроны