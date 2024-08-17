Киевщина передала защитникам технику для обустройства фортификаций и дроны. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

"На днях вместе с громадой Броваров передали защитникам из 72 бригады им. Черных Запорожцев 4 мини-экскаватора. Приобрели их за счет городского бюджета. Защитники из нашей подшефной бригады воюют с российским оккупантом на одном из очень горячих направлений. Потребность в спецтехнике крайне велика. Это позволяет максимально быстро обустраивать оборонительные позиции и строительство фортификаций. Техника современная и маневренная - убедился лично", - отметил начальник Киевской ОВА.

Несколько таких мини-экскаваторов уже помогают бойцам из 72-й бригады. Их приобрел ответственный бизнес - VIDI и Рынок Столичный. Еще 9 мини-экскаваторов в ближайшее время передаст община Вишневого.

"Ранее из областного бюджета мы выделили для бойцов этой бригады 32 млн грн на приобретение комплексов РЭБ, средств связи и дронов различного типа", - добавил начальник Киевской ОВА.

Община Броваров также передала военным из 136 батальона ТРО 50 FPV-дронов. Бойцам-спецназовцам - автомобиль.

Кравченко поблагодарил громады и ответственный бизнес за постоянную поддержку военных.

"Благодарен нашим военным, которые защищают страну и дают достойный отпор российскому оккупанту!" - сказал начальник Киевской ОВА.