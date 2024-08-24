В Бородянке, что в Киевской области восстановили детский сад, разрушенный российскими войсками. "Пиноккио" открыл двери для 80 маленьких воспитанников. Об этом на своей странице в Facebook рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

В апреле 2022 года здесь собирали уцелевшие вещи. И думали, что уже никогда не вернутся в разрушенный оккупантами садик. Об этом мне рассказали работники детского сада в Бородянке "Пиноккио". Их пессимизм не оправдался. Садик отстроили. Сегодня он уже принял своих маленьких воспитанников - написал Кравченко.

Как рассказал председатель ОВА, до войны "Пиноккио" посещали 132 ребенка. Во время российских атак в подвале заведения скрывались местные жители. Но оккупанты уничтожили садик почти до основания. 1 марта 2022 года обломками авиабомбы поврежден фасад здания, взрывной волной выбиты окна, двери, разрушены межкомнатные перегородки, уничтожено имущество, мебель садика, детские игрушки.

Временно детей и воспитателей из "Пиноккио" приютили в соседнем саду "Сказка" в Бородянке.

Восстанавливать садик начали в мае 2023 года. Для этого объединились разные страны и организации.

Капитальный ремонт осуществил PROJECT HOPE, укрытие обустроили Global Emergency Relief, Recovery & Reconstruction (GER 3), мебель и благоустройство обеспечила Литовская Республика. Водоснабжение и канализацию восстановили силами корпорации "NEFCO", а Швейцарская гуманитарная организация "Klotenhelpsukraine" совместно с жителями швейцарского города Клотен собрали 1 млн грн на дооборудование укрытия.

Позаботились и об энергонезависимости. Как сообщается, благотворительная организация "Отважные" и Всемирная ветроэнергетическая ассоциация (WWEA) на крыше "Пиноккио" установили солнечную электростанцию мощностью 12 кВт.

Это пример, как совместными усилиями всего мира мы можем быстро и качественно восстановить разрушенное оккупантами и возвращать людей к жизни. Я благодарен нашим международным партнерам и благотворителям, которые сделали все, чтобы здесь снова звучал детский смех - добавил начальник КОВА.

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