Близько 180 цілей та 90% збитих: Зеленський розповів про роботу ППО цієї ночі

Володимир Зеленський розповів результати роботи української ППО під час нічної атаки та потребу в додаткових ракетах. Він також прокоментував візити американських переговірників до москви та Києва. Про це президент України повідомив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Відповідаючи на запитання журналістів, президент подякував американській стороні за участь у переговорах.

Президент також повідомив про наслідки нічної атаки, під час якої були поранені та загиблі, і наголосив на потребі України в ракетах для протиповітряної оборони, зокрема антибалістичних.

Друге, в нас з вами сьогодні була дуже складна ніч. Багато поранених. Також є загиблі. Мої співчуття щирі рідним та близьким. Ми говорили про той дефіцит, який в нас є, який відчувається щодо пакету зимового, пакет ракет антибалістичних. Наприклад, сьогодні наші Повітряні Сили дуже непогано попрацювали. Вони мало збили балістичних ракет. Причина вам відома чому. Але, наприклад, збили більше трьох десятків Cruise Missiles (крилатих ракет. ред.). Так? І це важливо, що позбивали всі ці ракети, а одну тільки не збили. Ну і всього було біля 180 цілей, 90% збитих. Хороший результат. Чи він достатній? Ні. Потрібні ракети, ви про них знаєте