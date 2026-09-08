Около 180 целей и 90% сбитых: Зеленский рассказал о работе ПВО этой ночью

Владимир Зеленский рассказал о результатах работы украинской ПВО во время ночной атаки и потребности в дополнительных ракетах. Он также прокомментировал визиты американских переговорщиков в москву и Киев. Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.

Отвечая на вопросы журналистов, президент поблагодарил американскую сторону за участие в переговорах.

Президент также сообщил о последствиях ночной атаки, во время которой были раненые и погибшие, и подчеркнул потребность Украины в ракетах для противовоздушной обороны, в частности противобаллистических.

Во-вторых, у нас с вами сегодня была очень сложная ночь. Много раненых. Также есть погибшие. Мои искренние соболезнования родным и близким. Мы говорили о том дефиците, который у нас есть, который ощущается в отношении зимнего пакета, пакета противобаллистических ракет. Например, сегодня наши Воздушные силы очень неплохо поработали. Они мало сбили баллистических ракет. Причина вам известна почему. Но, например, сбили более трех десятков Cruise Missiles (крылатых ракет. ред.). Так? И это важно, что сбили все эти ракеты, а одну только не сбили. Ну и всего было около 180 целей, 90% сбитых. Хороший результат. Достаточен ли он? Нет. Нужны ракеты, вы о них знаете