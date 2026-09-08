Около 180 целей и 90% сбитых: Зеленский рассказал о работе ПВО этой ночью

$44.470.1051.680.11
ukenru
08:35 • 6422 просмотра
Количество пострадавших в Киеве возросло до 16 после ночной атаки рф 8 сентябряPhoto
07:39 • 12322 просмотра
В шести регионах Украины наблюдаются отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов
06:50 • 14283 просмотра
российские войска атаковали поезд Киев - Сумы, удалось спасти 90 пассажировVideo
03:56 • 22648 просмотра
Атака на Киев: двое погибших и семеро пострадавших
7 сентября, 23:32 • 34714 просмотра
Кремль установил новый дедлайн для захвата Донецкой области — Палиса
7 сентября, 20:14 • 31136 просмотра
Генпрокурор Кравченко подал в отставку
7 сентября, 18:43 • 30683 просмотра
Украина хочет использовать сентябрь–октябрь для перезапуска дипломатического процесса - Зеленский
7 сентября, 17:44 • 27691 просмотра
Кабмин снова подал в Верховную Раду пакет законопроектов об отмене льгот на посылки стоимостью до 150 евро
7 сентября, 15:49 • 29343 просмотра
Международные резервы Украины продолжают "таять" — за август сократились до $48,7 млрд
Эксклюзив
7 сентября, 14:51 • 28352 просмотра
Контакты США с Украиной и РФ разморозили переговорный процесс, но прорыва пока нет — политолог
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
45%
755мм
Популярные новости
Киев атакован ракетами: повреждены жилой дом и автомобиль8 сентября, 00:59 • 15481 просмотра
Бернем и Трамп обсудили прекращение огня в Украине8 сентября, 01:31 • 22647 просмотра
Атака на Киев: в учебном заведении вспыхнул пожар, в жилом доме заблокированы люди8 сентября, 01:43 • 17795 просмотра
Ночная атака на Киев: шестеро пострадавших, троих госпитализировали8 сентября, 03:02 • 26162 просмотра
ВСУ за сутки ликвидировали почти полторы тысячи российских военнослужащих и уничтожили 1 592 БПЛА — ГенштабPhoto04:22 • 5874 просмотра
публикации
До €45 млрд в 2026 году: какие условия должна выполнить Украина для получения финансирования ЕС7 сентября, 18:16 • 35412 просмотра
Лига чемпионов УЕФА 2026/27: расписание первого тура7 сентября, 13:32 • 50489 просмотра
Метро и городские учреждения будут работать, а массовые мероприятия ограничат — как изменится жизнь в Киеве после 10 сентября7 сентября, 13:02 • 52566 просмотра
Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-97 сентября, 12:38 • 54077 просмотра
От аналитической справки до уголовного дела: юрист объяснил, как БЭБ открывает производства против бизнеса7 сентября, 11:15 • 53220 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Вигивский Иван Михайлович
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Киевская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 66102 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 62665 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 70833 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 87914 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 82550 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
P-800 Oniks
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Х-101

Около 180 целей и 90% сбитых: Зеленский рассказал о работе ПВО этой ночью

Киев • УНН

 • 210 просмотра

ПВО уничтожила более 30 крылатых ракет и 90% из примерно 180 целей. Президент заявил о необходимости в противобаллистических ракетах.

Около 180 целей и 90% сбитых: Зеленский рассказал о работе ПВО этой ночью

Владимир Зеленский рассказал о результатах работы украинской ПВО во время ночной атаки и потребности в дополнительных ракетах. Он также прокомментировал визиты американских переговорщиков в москву и Киев. Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопросы журналистов, президент поблагодарил американскую сторону за участие в переговорах.

Благодарим американскую сторону за то, что они, во-первых, разблокировали переговоры между нами, между украинцами и россиянами. И этот визит тому подтверждение

- заявил Владимир Зеленский.

Президент также сообщил о последствиях ночной атаки, во время которой были раненые и погибшие, и подчеркнул потребность Украины в ракетах для противовоздушной обороны, в частности противобаллистических.

Во-вторых, у нас с вами сегодня была очень сложная ночь. Много раненых. Также есть погибшие. Мои искренние соболезнования родным и близким. Мы говорили о том дефиците, который у нас есть, который ощущается в отношении зимнего пакета, пакета противобаллистических ракет. Например, сегодня наши Воздушные силы очень неплохо поработали. Они мало сбили баллистических ракет. Причина вам известна почему. Но, например, сбили более трех десятков Cruise Missiles (крылатых ракет. ред.). Так? И это важно, что сбили все эти ракеты, а одну только не сбили. Ну и всего было около 180 целей, 90% сбитых. Хороший результат. Достаточен ли он? Нет. Нужны ракеты, вы о них знаете

- подчеркнул президент.

Напомним

В результате ночной атаки рф на Киев погибли два человека, 16 пострадали, повреждено более 50 объектов. На семи локациях продолжаются спасательные работы.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Взрывы
Эвакуация
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Крылатая ракета
Владимир Зеленский
Украина
Киев