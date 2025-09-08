Блискавка вдарила у лісопильню на Київщині, виникла пожежа - ДСНС
Київ • УНН
На Київщині блискавка влучила у Хотянівську лісопильню, спричинивши пожежу на площі 700 м.кв. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає.
Блискавка вдарила у Хотянівську лісопильню, що на Київщині, внаслідок чого виникла пожежа на площі 700 м.кв. Наразі пожежу ліквідовано. Про це в коментарі УНН повідомила керівник прес-служби управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
Деталі
Як розповіла Рубан, внаслідок удару блискавки відбулося загорання лісопильні у Хотянівці на площі 700 м.кв.
Пожежу вже ліквідовано. Постраждалих немає
Доповнення
Telegram-канали повідомляли, що блискавка вдарила у Хотянівську лісопильню, внаслідок чого виникла сильна пожежа.
