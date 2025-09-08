$41.220.13
16:59 • 876 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
15:42 • 7760 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
12:50 • 12330 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 34227 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 26087 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 22613 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 24373 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 25673 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26345 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29496 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Блискавка вдарила у лісопильню на Київщині, виникла пожежа - ДСНС

Київ • УНН

 • 176 перегляди

На Київщині блискавка влучила у Хотянівську лісопильню, спричинивши пожежу на площі 700 м.кв. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

Блискавка вдарила у лісопильню на Київщині, виникла пожежа - ДСНС

Блискавка вдарила у Хотянівську лісопильню, що на Київщині, внаслідок чого виникла пожежа на площі 700 м.кв. Наразі пожежу ліквідовано. Про це в коментарі УНН повідомила керівник прес-служби управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Деталі

Як розповіла Рубан, внаслідок удару блискавки відбулося загорання лісопильні у Хотянівці на площі 700 м.кв.

Пожежу вже ліквідовано. Постраждалих немає 

- додала Рубан.

Доповнення

Telegram-канали повідомляли, що блискавка вдарила у Хотянівську лісопильню, внаслідок чого виникла сильна пожежа.

Нагадаємо

Літак АН-32П української компанії XENA, продовжує допомагати Чорногорії боротися з лісовими пожежами. Українці вчергове зарекомендували себе надійними партнерами, які готові у будь-який час прийти на допомогу.

Павло Башинський

Київська область
Чорногорія
Державна служба України з надзвичайних ситуацій