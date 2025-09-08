Молния ударила в лесопилку на Киевщине, возник пожар - ГСЧС
Киев • УНН
На Киевщине молния попала в Хотяновскую лесопилку, вызвав пожар на площади 700 м.кв. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Молния ударила в Хотяновскую лесопилку в Киевской области, в результате чего возник пожар на площади 700 кв.м. В настоящее время пожар ликвидирован. Об этом в комментарии УНН сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
Детали
Как рассказала Рубан, в результате удара молнии произошло возгорание лесопилки в Хотяновке на площади 700 кв.м.
Пожар уже ликвидирован. Пострадавших нет
Дополнение
Telegram-каналы сообщали, что молния ударила в Хотяновскую лесопилку, в результате чего возник сильный пожар.
