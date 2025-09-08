Молния ударила в лесопилку на Киевщине, возник пожар - ГСЧС

$41.220.13
48.160.03
ukenru
17:31 • 152 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59 • 1468 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 9278 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
12:50 • 12820 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 34702 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
12:10 • 22824 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 24514 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 25754 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26405 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29543 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
74%
754мм
Популярные новости
"Крот" фсб в рядах НАБУ: появились новые детали в делеPhotoVideo8 сентября, 07:37 • 5534 просмотра
Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейскихPhoto8 сентября, 08:52 • 8996 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo8 сентября, 09:27 • 31896 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 13908 просмотра
Украина показала мировым дипломатам последствия российского удара по зданию ПравительстваPhoto13:17 • 5142 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo15:42 • 9260 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 14108 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 69781 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 55307 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 55936 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Ребров
Юлия Свириденко
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Харьков
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?15:39 • 3452 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto15:06 • 3928 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 69781 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 38319 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 42352 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
9К720 Искандер
Дія (сервис)
Forbes
Financial Times

Молния ударила в лесопилку на Киевщине, возник пожар - ГСЧС

Киев • УНН

 • 678 просмотра

На Киевщине молния попала в Хотяновскую лесопилку, вызвав пожар на площади 700 м.кв. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Молния ударила в лесопилку на Киевщине, возник пожар - ГСЧС

Молния ударила в Хотяновскую лесопилку в Киевской области, в результате чего возник пожар на площади 700 кв.м. В настоящее время пожар ликвидирован. Об этом в комментарии УНН сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Детали

Как рассказала Рубан, в результате удара молнии произошло возгорание лесопилки в Хотяновке на площади 700 кв.м.

Пожар уже ликвидирован. Пострадавших нет 

- добавила Рубан.

Дополнение

Telegram-каналы сообщали, что молния ударила в Хотяновскую лесопилку, в результате чего возник сильный пожар.

Напомним

Самолет АН-32П украинской компании XENA продолжает помогать Черногории бороться с лесными пожарами. Украинцы в очередной раз зарекомендовали себя надежными партнерами, готовыми в любое время прийти на помощь.

Павел Башинский

Криминал и ЧПКиевская область
Киевская область
Черногория
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям