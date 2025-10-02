$41.220.08
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
13:54 • 19201 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
2 жовтня, 13:45 • 23778 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 15430 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - Зеленський
2 жовтня, 12:31 • 18507 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 24646 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 29073 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 30679 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 27244 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 50487 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій
Блекаут у Ніжині: через відключення світла заклади освіти переходять на дистанційку

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

Через погіршення ситуації з електропостачанням у Ніжині всі заклади освіти переходять на дистанційний формат роботи з 6 жовтня. Критична інфраструктура міста працює на альтернативних джерелах живлення, а для мешканців розгорнуто 8 пунктів незламності.

Блекаут у Ніжині: через відключення світла заклади освіти переходять на дистанційку

Мер Ніжина Олександр Кодола повідомив, що через погіршення ситуації з електропостачанням в області, всі заклади освіти переходять на дистанційний формат роботи. Критична інфраструктура працює на альтернативних джерелах живлення, а в місті розгорнуто 8 пунктів незламності, пише УНН із посиланням на заяву міського голови.

Деталі

За його словами, через важку ситуацію, "з 6 жовтня усі заклади освіти переходять на дистанційне навчання".

Також Кодола зазначив, що у місті відкрито 8 пунктів незламності, де містяни можуть підзарядити свої гаджети й у разі необхідності мережа пунктів буде розширена.

Мер наголосив, що критична інфраструктура, включно із водоканалом знаходяться на альтернативних джерелах живлення й останній також опублікував графік подачі води у місті.

Раніше УНН писав, що внаслідок ворожих атак на енергооб'єкти знеструмлено споживачів у кількох областях, найскладніше на Чернігівщині та Сумщині. Споживання електроенергії зростає, тому не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 10:00 до 22:00.

Пізніше у Чернігівській області ввели додаткові відключення світла, не передбачені графіками, через складну ситуацію в енергосистемі та перевантаження мереж. Це призвело до скорочення часу зі світлом для всіх абонентів та відключення споживачів, які не були в ГПВ.

Альона Уткіна

СуспільствоВійна в УкраїніОсвіта
Електроенергія
Сумська область
Чернігівська область