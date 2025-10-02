Блекаут у Ніжині: через відключення світла заклади освіти переходять на дистанційку

Мер Ніжина Олександр Кодола повідомив, що через погіршення ситуації з електропостачанням в області, всі заклади освіти переходять на дистанційний формат роботи. Критична інфраструктура працює на альтернативних джерелах живлення, а в місті розгорнуто 8 пунктів незламності, пише УНН із посиланням на заяву міського голови.

Деталі

За його словами, через важку ситуацію, "з 6 жовтня усі заклади освіти переходять на дистанційне навчання".

Також Кодола зазначив, що у місті відкрито 8 пунктів незламності, де містяни можуть підзарядити свої гаджети й у разі необхідності мережа пунктів буде розширена.

Мер наголосив, що критична інфраструктура, включно із водоканалом знаходяться на альтернативних джерелах живлення й останній також опублікував графік подачі води у місті.

Раніше УНН писав, що внаслідок ворожих атак на енергооб'єкти знеструмлено споживачів у кількох областях, найскладніше на Чернігівщині та Сумщині. Споживання електроенергії зростає, тому не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 10:00 до 22:00.

Пізніше у Чернігівській області ввели додаткові відключення світла, не передбачені графіками, через складну ситуацію в енергосистемі та перевантаження мереж. Це призвело до скорочення часу зі світлом для всіх абонентів та відключення споживачів, які не були в ГПВ.