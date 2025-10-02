$41.220.08
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
13:54 • 18196 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45 • 23259 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 14938 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 18137 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 24545 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 29002 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 30640 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27233 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 50182 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
Блэкаут в Нежине: из-за отключения света учебные заведения переходят на дистанционку

Киев • УНН

 • 1118 просмотра

Из-за ухудшения ситуации с электроснабжением в Нежине все учебные заведения переходят на дистанционный формат работы с 6 октября. Критическая инфраструктура города работает на альтернативных источниках питания, а для жителей развернуто 8 пунктов несокрушимости.

Блэкаут в Нежине: из-за отключения света учебные заведения переходят на дистанционку

Мэр Нежина Александр Кодола сообщил, что из-за ухудшения ситуации с электроснабжением в области все учебные заведения переходят на дистанционный формат работы. Критическая инфраструктура работает на альтернативных источниках питания, а в городе развернуто 8 пунктов несокрушимости, пишет УНН со ссылкой на заявление городского головы.

Детали

По его словам, из-за тяжелой ситуации, "с 6 октября все учебные заведения переходят на дистанционное обучение".

Также Кодола отметил, что в городе открыто 8 пунктов несокрушимости, где горожане могут подзарядить свои гаджеты и в случае необходимости сеть пунктов будет расширена.

Мэр подчеркнул, что критическая инфраструктура, включая водоканал, находится на альтернативных источниках питания, и последний также опубликовал график подачи воды в городе.

Ранее УНН писал, что в результате вражеских атак на энергообъекты обесточены потребители в нескольких областях, сложнее всего на Черниговщине и Сумщине. Потребление электроэнергии растет, поэтому не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 10:00 до 22:00.

Позже в Черниговской области ввели дополнительные отключения света, не предусмотренные графиками, из-за сложной ситуации в энергосистеме и перегрузки сетей. Это привело к сокращению времени со светом для всех абонентов и отключению потребителей, которые не были в ГПО.

Алена Уткина

