Блэкаут в Нежине: из-за отключения света учебные заведения переходят на дистанционку

Мэр Нежина Александр Кодола сообщил, что из-за ухудшения ситуации с электроснабжением в области все учебные заведения переходят на дистанционный формат работы. Критическая инфраструктура работает на альтернативных источниках питания, а в городе развернуто 8 пунктов несокрушимости, пишет УНН со ссылкой на заявление городского головы.

Детали

По его словам, из-за тяжелой ситуации, "с 6 октября все учебные заведения переходят на дистанционное обучение".

Также Кодола отметил, что в городе открыто 8 пунктов несокрушимости, где горожане могут подзарядить свои гаджеты и в случае необходимости сеть пунктов будет расширена.

Мэр подчеркнул, что критическая инфраструктура, включая водоканал, находится на альтернативных источниках питания, и последний также опубликовал график подачи воды в городе.

Ранее УНН писал, что в результате вражеских атак на энергообъекты обесточены потребители в нескольких областях, сложнее всего на Черниговщине и Сумщине. Потребление электроэнергии растет, поэтому не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 10:00 до 22:00.

Позже в Черниговской области ввели дополнительные отключения света, не предусмотренные графиками, из-за сложной ситуации в энергосистеме и перегрузки сетей. Это привело к сокращению времени со светом для всех абонентов и отключению потребителей, которые не были в ГПО.