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Бізнесу дозволять отримувати до 300 000 євро держдопомоги - законопроєкт ухвалено за основу

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Верховна Рада схвалила законопроєкт про підвищення ліміту держдопомоги бізнесу до 300 тисяч євро. Документ відновлює контроль АМКУ та моніторинг.

Бізнесу дозволять отримувати до 300 000 євро держдопомоги - законопроєкт ухвалено за основу

Верховна Рада ухвалила у першому читанні та за основу законопроєкт, який передбачає збільшити граничний розмір "незначної державної допомоги" бізнесу з 200 до 300 тисяч євро, а також встановити чіткі правила подання повідомлень про державну підтримку та строки розгляду таких справ уповноваженим органом. Про це передає УНН з посиланням на засідання парламенту.

Деталі

Відповідно до законопроєкту №15437 "Про внесення змін до закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" щодо відновлення дії його окремих норм, особливостей їх застосування під час дії правового режиму воєнного стану та удосконалення проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання", зокрема, уточнюється поняття "незначна державна допомога" - державна допомога одному суб’єкту господарювання, сукупний розмір якої незалежно від форм та джерел її надання не перевищує суми, еквівалентної 300 000 євро, визначеної за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України на дату надання допомоги, розрахованої за будь-який трирічний період її надання. 

Наразі ця сума становить 200 000 євро.

Документ пропонує повернути Антимонопольному комітету повноцінний контроль за державною допомогою бізнесу та відновити обов’язковий моніторинг і звітність, які були призупинені після початку повномасштабної війни.

Надавачі державної допомоги повинні будуть подавати повідомлення про нову державну допомогу разом із пропозиціями щодо підготовки нормативно-правових, розпорядчих актів або інших документів, якими передбачається підтримка бізнесу за рахунок державних чи місцевих ресурсів. Такий самий порядок застосовуватиметься, якщо змінюються умови вже чинної державної допомоги.

Водночас надавач зможе заздалегідь звернутися до Уповноваженого органу за консультацією щодо умов майбутньої підтримки та правильності заповнення повідомлення. Таку консультацію мають надати не пізніше ніж впродовж 10 робочих днів після звернення.

Законопроєкт також встановлює конкретні строки для розгляду справ про державну допомогу. Уповноважений орган має прийняти рішення протягом шести місяців з дня початку розгляду справи. За згодою надавача цей строк можна продовжити ще максимум на шість місяців. Якщо надавач не погодиться на продовження, рішення мають ухвалити протягом початкових шести місяців на підставі інформації, яка є в розпорядженні органу. Якщо рішення в цей строк не буде прийняте, а надавач вимагатиме його ухвалення, Уповноважений орган матиме ще два місяці з дня отримання такого звернення.

Зазначимо, це перший ухвалений законопроєкт під час рекордної - 16-ї сесії 9 скликання. Перед цим Рада ухвалила постанову про порядок денний шістнадцятої сесії ВР дев’ятого скликання.

Нагадаємо

Верховна Рада з другої спроби ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає запровадження комплексної підтримки для дітей з інвалідністю з 2027 року.

Павло Башинський

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