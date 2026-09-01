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Бизнесу разрешат получать до 300 000 евро госпомощи - законопроект принят за основу

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Верховная Рада одобрила законопроект о повышении лимита госпомощи бизнесу до 300 тысяч евро. Документ восстанавливает контроль АМКУ и мониторинг.

Бизнесу разрешат получать до 300 000 евро госпомощи - законопроект принят за основу

Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект, который предусматривает увеличение предельного размера "незначительной государственной помощи" бизнесу с 200 до 300 тысяч евро, а также установление четких правил подачи уведомлений о государственной поддержке и сроков рассмотрения таких дел уполномоченным органом. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

В соответствии с законопроектом №15437 "О внесении изменений в закон Украины „О государственной помощи субъектам хозяйствования" относительно восстановления действия отдельных его норм, особенностей их применения во время действия правового режима военного положения и совершенствования проведения мониторинга государственной помощи субъектам хозяйствования", в частности, уточняется понятие "незначительная государственная помощь"- государственная помощь одному субъекту хозяйствования, совокупный размер которой независимо от форм и источников ее предоставления не превышает суммы, эквивалентной 300 000 евро, определенной по официальному валютному курсу, установленному Национальным банком Украины на дату предоставления помощи, рассчитанной за любой трехлетний период ее предоставления. 

В настоящее время эта сумма составляет 200 000 евро.

Документ предлагает вернуть Антимонопольному комитету полноценный контроль за государственной помощью бизнесу и восстановить обязательные мониторинг и отчетность, которые были приостановлены после начала полномасштабной войны.

Предоставляющие государственную помощь должны будут подавать уведомления о новой государственной помощи вместе с предложениями по подготовке нормативно-правовых, распорядительных актов или других документов, которыми предусматривается поддержка бизнеса за счет государственных или местных ресурсов. Такой же порядок будет применяться, если изменяются условия уже действующей государственной помощи.

В то же время предоставляющий помощь сможет заранее обратиться в Уполномоченный орган за консультацией относительно условий будущей поддержки и правильности заполнения уведомления. Такую консультацию должны предоставить не позднее чем в течение 10 рабочих дней после обращения.

Законопроект также устанавливает конкретные сроки для рассмотрения дел о государственной помощи. Уполномоченный орган должен принять решение в течение шести месяцев со дня начала рассмотрения дела. С согласия предоставляющего помощь этот срок можно продлить еще максимум на шесть месяцев. Если предоставляющий помощь не согласится на продление, решение должны принять в течение первоначальных шести месяцев на основании информации, имеющейся в распоряжении органа. Если решение в этот срок не будет принято, а предоставляющий помощь потребует его принятия, Уполномоченный орган будет иметь еще два месяца со дня получения такого обращения.

Отметим, это первый принятый законопроект во время рекордной - 16-й сессии 9-го созыва. До этого Рада приняла постановление о повестке дня шестнадцатой сессии ВР девятого созыва.

Напомним

Верховная Рада со второй попытки приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает введение комплексной поддержки для детей с инвалидностью с 2027 года.

Павел Башинский

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