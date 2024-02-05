Бізнес закликає уряд доопрацювати законопроєкт про мобілізацію, аби не паралізувати економіку країни

Європейська Бізнес Асоціація закликає уряд не приймати законопроєкт №10449 у чинній редакції, натомість прийняти низку доопрацювань, щоб уникнути паралічу української економіки. Про це йдеться у заяві ЕBА, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 30 січня цього року у ВРУ було повторно внесено Урядовий проєкт Закону №10449, яким пропонується удосконалити законодавство щодо мобілізації.

Власне, бізнес проаналізував його і чимало норм все ж, на жаль, викликають питання. Адже документ, фактично, є копією законопроєкту №10378 щодо якого бізнес уже висловлював своє занепокоєння, зокрема тому, що він містив ознаки порушення Конституції України та міг мати негативні наслідки для економіки.

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Бізнес переконаний, наразі ключовим завданням має бути створення дійсно працюючих норм, збалансованих, які можна виконати та які не будуть паралізувати роботи частини країни. Власне, тому, на переконання Європейської Бізнес Асоціації вище згаданий законопроєкт і не можна приймати, а потрібно ще раз свідомо підійти до його доопрацювання – аби не зупинити роботу країни і, зокрема, її економіки - йдеться в заяві.

У EBA наголошують, що наразі є дуже великим питанням можливість вручення повісток дистанційно, також занепокоєння викликає норма щодо накладення обмежень у судовому порядку.

Представники бізнесу наголошують, що судова система вже вкрай перезавантаженою і якщо додати в суди розгляд і цих справ, то питання швидкості прийняття судових рішень можуть стати ще більш серйозними.

Окрім того, країна потребує великої роботи в контексті налагодження роботи з верховенством прав.

Асоціація підготувала ряд пропозицій та коментарів до законопроєкту – і вище зазначені, це тільки невелика їх частина. Тож щиро сподіваємось вони все ж будуть взяті до уваги законотворцями - підкреслюють в EBA.

Також ще одним питанням в продовження попереднього є питання бронювання працівників для продовження роботи бізнесу. Зазначається, що наразі за інформацією компаній-членів Асоціації, наразі забронювати критично важливих фахівців чи експертів в компанії особливо складно.

Водночас економічний сектор держави має працювати на повну задля забезпечення потреб держави та армії.

З метою формування балансу задля належного функціонування економіки в країні, важливо додатково передбачити бронювання працівників, які не належать до критично важливих підприємств, але в той же час активно працюють та сплачують податки до бюджету України - переконані в Європейській Бізнес Асоціації.

У EBA додають, що схожі ідеї про автоматичне бронювання озвучувалась представниками уряду. Зокрема пропонувалось запровадження автоматичного бронювання працівників на місяць з щомісячним продовженням.

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Представники Асоціації впевнені, що така опція до вже передбачених інструментів бронювання критичних співробітників дозволить розширити категорію заброньованого працездатного населення, що матиме позитивний економічний ефект.

Тож Європейська Бізнес Асоціація звертається до голів усіх профільних Комітетів Верховної Ради України, Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко із закликом врахувати коментарі та перестороги бізнесу в контексті мобілізаційного законодавства. Зокрема, не приймати законопроєкт №10449 у чинній редакції без відповідних доопрацювань...

Окремо варто зауважити, що у бізнесу накопичилось чимало питань щодо роботи економіки країни. Тож спільнота б була вдячна Президенту України за можливість зустрітись та обговорити їх

- йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

Також у EBA закликають уряд продумати можливість додаткового інструменту бронювання працівників та все ж звернути увагу на ситуацію, що склалась перед пунктами пропуску через державний кордон України.

Доповнення

У EBA також стурбовані ситуацією щодо вручення повісток водіям, які мають перетнути кордон під час робочої поїздки.

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Зазначається, що правоохоронні орган та територіальні центри комплектування та соціальної підтримки почали розгортати мобільні пости перед пунктами пропуску через державний кордон України

Співробітники здійснюють перевірки документів у водіїв вантажних транспортних засобів, які здійснюють перевезення через держкордон, а також видачу повісток з наказом з’явитися до ТЦК та СП для уточнення облікових даних згідно Закону України. Це призводять до утворення додаткових черг на державному кордоні, паніки серед працівників компанії, які уповноважені на здійснення відповідних перевезень - йдеться в заяві.

У EBA зауважили, що часто таких працівників мобілізують не дочекавшись рішення про продовження броні. Це не тільки ускладнює логістику, а й викликає запитання серед працівників, які уповноважені перетинати кордон.

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