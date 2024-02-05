Бизнес призывает правительство доработать законопроект о мобилизации, чтобы не парализовать экономику страны

Европейская Бизнес Ассоциация призывает правительство не принимать законопроект №10449 в действующей редакции, а принять ряд доработок, чтобы избежать паралича украинской экономики. Об этом говорится в заявлении ЕВА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 30 января этого года в ВРУ был повторно внесен Правительственный проект Закона №10449, которым предлагается усовершенствовать законодательство по мобилизации.

Собственно, бизнес проанализировал его и многие нормы все же, к сожалению, вызывают вопросы. Ведь документ фактически является копией законопроекта №10378 по которому бизнес уже выражал свою обеспокоенность, в частности потому, что он содержал признаки нарушения Конституции Украины и мог иметь негативные последствия для экономики.

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Бизнес убежден, сейчас ключевой задачей должно быть создание действительно работающих норм, сбалансированных, которые можно выполнить и которые не будут парализовать работу части страны. Собственно, поэтому, по мнению Европейской Бизнес Ассоциации выше упомянутый законопроект и нельзя принимать, а нужно еще раз сознательно подойти к его доработке - чтобы не остановить работу страны и, в частности, ее экономики - говорится в заявлении.

В EBA отмечают, что сейчас является очень большим вопросом возможность вручения повесток дистанционно, также беспокойство вызывает норма о наложении ограничений в судебном порядке.

Представители бизнеса отмечают, что судебная система уже крайне перезагружена и если добавить в суды рассмотрение и этих дел, то вопросы скорости принятия судебных решений могут стать еще более серьезными.

Кроме того, страна нуждается в большой работе в контексте налаживания работы с верховенством прав.

Ассоциация подготовила ряд предложений и комментариев к законопроекту - и выше указанные, это только небольшая их часть. Поэтому искренне надеемся они все же будут приняты во внимание законодателями - подчеркивают в EBA.

Также еще одним вопросом в продолжение предыдущего является вопрос бронирования работников для продолжения работы бизнеса. Отмечается, что сейчас по информации компаний-членов Ассоциации, пока забронировать критически важных специалистов или экспертов в компании особенно сложно.

В то же время экономический сектор государства должен работать на полную для обеспечения потребностей государства и армии.

С целью формирования баланса для надлежащего функционирования экономики в стране, важно дополнительно предусмотреть бронирование работников, которые не относятся к критически важным предприятиям, но в то же время активно работают и платят налоги в бюджет Украины - убеждены в Европейской Бизнес Ассоциации.

В EBA добавляют, что похожие идеи о автоматическом бронировании озвучивалась представителями правительства. В частности предлагалось введение автоматического бронирования работников на месяц с ежемесячным продлением.

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Представители Ассоциации уверены, что такая опция к уже предусмотренным инструментам бронирования критических сотрудников позволит расширить категорию забронированного трудоспособного населения, что будет иметь положительный экономический эффект.

Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация обращается к председателям всех профильных комитетов Верховной Рады Украины, Первому вице-премьер-министру Украины - Министру экономики Украины Юлии Свириденко с призывом учесть комментарии и предостережения бизнеса в контексте мобилизационного законодательства. В частности, не принимать законопроект №10449 в действующей редакции без соответствующих доработок...

Отдельно стоит заметить, что у бизнеса накопилось немало вопросов по работе экономики страны. Поэтому сообщество было бы благодарно Президенту Украины за возможность встретиться и обсудить их

- говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

Также в EBA призывают правительство продумать возможность дополнительного инструмента бронирования работников и все же обратить внимание на ситуацию, сложившуюся перед пунктами пропуска через государственную границу Украины.

Дополнение

В EBA также обеспокоены ситуацией по вручению повесток водителям, которые должны пересечь границу во время рабочей поездки.

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Отмечается, что правоохранительные орган и территориальные центры комплектования и социальной поддержки начали разворачивать мобильные посты перед пунктами пропуска через государственную границу Украины

Сотрудники осуществляют проверки документов у водителей грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозки через госграницу, а также выдачу повесток с приказом явиться в ТЦК и СП для уточнения учетных данных согласно Закону Украины. Это приводят к образованию дополнительных очередей на государственной границе, паники среди работников компании, которые уполномочены на осуществление соответствующих перевозок - говорится в заявлении.

В EBA отметили, что часто таких работников мобилизуют не дождавшись решения о продлении брони. Это не только усложняет логистику, но и вызывает вопросы среди работников, которые уполномочены пересекать границу.

Напомним

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