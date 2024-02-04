Законопроект о мобилизации полностью соответствует нормам времени - Илларион Павлюк

Законопроект о мобилизации полностью соответствует нормам времени и дает определенность украинцам. Такое мнение высказал начальник Управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

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Он отметил, новый законопроект является крайне важным - ведь содержит норму об определенности срока службы в 36 месяцев.

Потому что вы не можете бежать неопределенную дистанцию. Мы прекрасно понимаем, что это один из ключевых факторов привлечения человека в армию. Законопроект имеет другие нормы, которые позволят эту определенность обеспечить, сделав сам механизм мобилизации более эффективным, понятным, прозрачным добавил Илларион Павлюк.

Накануне стало известно, что Министерство обороны настаивает на срочном принятии законопроекта о мобилизации Верховной Радой с целью совершенствования механизмов призыва.

Представитель ведомства Илларион Павлюк отметил, что не желал бы комментировать возможные разногласия в парламенте относительно законопроекта.

Документ сейчас такой, который отвечает требованиям времени и тому, чего мы хотим для эффективной мобилизации. Нам нужно усовершенствовать механизм мобилизации. Для нас принципиальным вопросом является обновление механизма мобилизации как можно быстрее подчеркнул Павлюк.

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