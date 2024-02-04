Законопроект о мобилизации полностью соответствует нормам времени - Илларион Павлюк
Законопроект о мобилизации полностью соответствует современным стандартам, предоставляя украинцам уверенность в 36-месячном периоде военной службы.
Белый дом выступил против законопроекта о помощи Израилю без Украины
Белый дом выступает против законопроекта Палаты представителей о предоставлении дополнительной помощи Израилю в размере $17,6 млрд без выделения новых средств для Украины.
Польша выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей
Польша выделила кредит для совместного производства вооружений между Украиной и Польшей, поскольку украинско-польские отношения улучшились после того, как Польша присоединилась к Вильнюсской декларации G7 о гарантиях безопасности и согласилась координировать механизмы европейской интеграции.
WSJ: Украина пытается изготовить миллион ударных дронов
Украина намерена произвести 1 миллион ударных беспилотников до 2024 года в небольших секретных мастерских по всей стране, чтобы компенсировать отсутствие военной помощи со стороны США и дефицит артиллерии и ракет.
Sky News: Великобритания и США нанесли удары по Йемену, использовав 20 истребителей
По данным источников Sky News в Вашингтоне, Великобритания нанесла совместные удары по Йемену с использованием более 20 истребителей.
На ВОТ Донетчины оккупанты обстреливают контролируемые ими населенные пункты
На временно оккупированных территориях востока Украины российские оккупационные войска ежедневно обстреливают подконтрольные им населенные пункты, ухудшая и без того плохую ситуацию с безопасностью, нехваткой товаров и услуг и растущей напряженностью.
Этой зимой враг бьет по прифронтовым регионам - Минэнерго
Этой зимой российская армия сосредоточилась на атаках на прифронтовых территориях, а не на массированных ударах по энергетическому сектору Украины.
Энергетики полностью восстановили свет для жителей Кривого Рога
Энергетики полностью восстановили электроснабжение для 60 000 семей в Кривом Роге и прилегающих районах, которые были обесточены из-за перегрузки оборудования, вызванной обстрелами 3 февраля.
Россияне ударили по Никопольщине, разбив три десятка домов - ОВА
Россияне разрушили более 30 частных домов в Никопольском районе с помощью тяжелой артиллерии и ударов беспилотников.
Бельгия предложила план изъятия замороженных российских активов
Бельгия предлагает использовать замороженные российские активы в качестве залога для выпуска долговых обязательств для восстановления Украины.