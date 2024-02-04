Законопроект про мобілізацію повністю відповідає нормам часу – Ілларіон Павлюк
Київ • УНН
Законопроект про мобілізацію повністю відповідає сучасним стандартам, надаючи українцям впевненість у 36-місячному періоді військової служби.
Законопроект про мобілізацію повністю відповідає нормам часу і дає визначеність українцям. Таку думку висловив начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.
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Він зазначив, новий законопроект є вкрай важливим - адже містить норму про визначеність терміну служби в 36 місяців.
Тому що ви не можете бігти невизначену дистанцію. Ми чудово розуміємо, що це один з ключових чинників залучення людини до війська. Законопроєкт має інші норми, які дозволять цю визначеність забезпечити, зробивши сам механізм мобілізації ефективнішим, зрозумілішим, прозорішим
Напередодні стало відомо, що Міністерство оборони настоює на терміновому прийнятті законопроекту про мобілізацію Верховною Радою з метою вдосконалення механізмів призову.
Представник відомства Іларіон Павлюк зазначив, що не бажав би коментувати можливі розбіжності у парламенті стосовно законопроєкту.
Документ зараз такий, який відповідає вимогам часу і тому, чого ми хочемо для ефективної мобілізації. Нам потрібно удосконалити механізм мобілізації. Для нас принциповим питанням є оновлення механізму мобілізації якнайшвидше
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