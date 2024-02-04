Законопроект про мобілізацію повністю відповідає нормам часу – Ілларіон Павлюк

Законопроект про мобілізацію повністю відповідає нормам часу і дає визначеність українцям. Таку думку висловив начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.

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Він зазначив, новий законопроект є вкрай важливим - адже містить норму про визначеність терміну служби в 36 місяців.

Тому що ви не можете бігти невизначену дистанцію. Ми чудово розуміємо, що це один з ключових чинників залучення людини до війська. Законопроєкт має інші норми, які дозволять цю визначеність забезпечити, зробивши сам механізм мобілізації ефективнішим, зрозумілішим, прозорішим