Не только санкции, но и удобные механизмы: в Минобороны прокомментировали законопроект о мобилизации

В новом проекте о мобилизации есть не только санкции, но и удобные механизмы. Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил начальник Управления прессы и информации Минобороны Павлюк, передает УНН.

По словам начальника Управления прессы и информации Минобороны, ограничения позволят лучше обеспечить определенность. И именно такая определенность может предоставить стратегическое преимущество ВСУ в войне.

"Военнослужащий имеет определенный срок, когда он отслужит и дальше срок, когда он не служит. Для того, чтобы получить это стратегическое преимущество надо не просто понять через сколько месяцев кого отпустить - надо понять, как обеспечить пополнение войска за этот срок. Все сразу говорят о санкциях, это всех больше всего тригерит. Но давайте начнем с удобства - значительно удобнее обновить данные в электронном кабинете, чем идти в ТЦК и СП", - добавил Илларион Павлюк.

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