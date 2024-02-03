Не только санкции, но и удобные механизмы: в Минобороны прокомментировали законопроект о мобилизации
Начальник управления прессы и информации Министерства обороны заявил, что новый законопроект о мобилизации содержит удобные механизмы в дополнение к санкциям, чтобы лучше обеспечить определенность и стратегическое преимущество для Вооруженных сил Украины.
россияне готовят программу "Запорожская целина" для заселения оккупированных украинских территорий
Мэр Мелитополя заявил, что российские оккупанты готовятся реализовать план советских времен под названием "Запорожская целина" по перевозке жителей из россии, беларуси и Казахстана для заселения оккупированных районов Запорожской области с целью изменения этнического состава населения и подавления украинского сопротивления.
Оккупанты наладили производство дронов на одном из заводов Бердянска - партизаны
Оккупанты организовали производство беспилотников и ремонт бронетехники на Бердянском заводе. Вместе с тем, партизаны отмечают, что производство дронов незначительных масштабов и вряд ли покроет потребности даже одного линейного подразделения.
Ситуация на фронте: в Генштабе заявили, что за сутки произошло 45 боевых столкновений
По данным Генерального штаба, противник совершил 54 авиаудара и 33 раза применил реактивные системы залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Армия рф ударила по Донецкой области: повреждена пожарно-спасательная часть
Российский обстрел повредил пожарно-спасательную часть в Покровске Донецкой области, выбиты двери и окна гаража.
В рф формируют подразделение "шторм гладиатор": элитных смертников тренируют бывшие "вагнеровцы" и кадыровцы
россия сформировала новое специальное штурмовое подразделение под названием "шторм гладиатор", состоящее из сотен заключенных, завербованных для участия в войне против Украины.
Из-за перегрузки сетей Кривой Рог снова частично обесточен
Из-за перегрузки электросетей некоторые районы Кривого Рога и 5 населенных пунктов остались без света. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Заживить дома и предприятия.
После ударов рф и отключений в Кривом Роге: Шмыгаль доложил Зеленскому о защите объектов энергетики
Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил Президенту Зеленскому о восстановительных работах и защите энергетических объектов после того, как российские удары вызвали отключение электроэнергии в Кривом Роге.
Джамала объявила о третьей беременности в день финала Национального отбора на Евровидение 2024
Джамала объявила о третьей беременности в день финала Национального отбора на Евровидение 2024. Певица уже имеет двух сыновей - Эмира-Рахмана и Селима-Гирая.
Чтобы Украина могла наносить поражения россии: Зеленский объяснил, почему важно сохранять консолидацию свободного мира
Зеленский отметил важность сохранения международного единства против россии, чтобы помочь Украине нанести поражение и закончить войну, которую начала москва.