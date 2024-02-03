Не лише санкції, але й зручні механізми: у Міноборони прокоментували законопроект про мобілізацію

В новому проєкті про мобілізацію є не лише санкції, але й зручні механізми. Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив начальник Управління преси та інформації Міноборони Павлюк, передає УНН.

За словами начальника Управління преси та інформації Міноборони, обмеження дозволять краще забезпечити визначеність. І саме така визначеність може надати стратегічну перевагу ЗСУ у війні.

"Військовослужбовець має певний термін, коли він відслужить і далі термін, коли він не служить. Для того, щоб здобути цю стратегічну перевагу треба не просто зрозуміти через скільки місяців кого відпустити - треба зрозуміти, як забезпечити поповнення війська за цей термін. Всі одразу говорять про санкції, це всіх найбільше тригерить. Але давайте почнемо зі зручності - значно зручніше оновити дані в електронному кабінеті, ніж йти в ТЦК та СП", - додав Ілларіон Павлюк.

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