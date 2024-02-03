Не лише санкції, але й зручні механізми: у Міноборони прокоментували законопроект про мобілізацію
Київ • УНН
Начальник управління преси та інформації Міністерства оборони заявив, що новий законопроект про мобілізацію містить зручні механізми на додаток до санкцій, щоб краще забезпечити визначеність і стратегічну перевагу для Збройних сил України.
В новому проєкті про мобілізацію є не лише санкції, але й зручні механізми. Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив начальник Управління преси та інформації Міноборони Павлюк, передає УНН.
За словами начальника Управління преси та інформації Міноборони, обмеження дозволять краще забезпечити визначеність. І саме така визначеність може надати стратегічну перевагу ЗСУ у війні.
"Військовослужбовець має певний термін, коли він відслужить і далі термін, коли він не служить. Для того, щоб здобути цю стратегічну перевагу треба не просто зрозуміти через скільки місяців кого відпустити - треба зрозуміти, як забезпечити поповнення війська за цей термін. Всі одразу говорять про санкції, це всіх найбільше тригерить. Але давайте почнемо зі зручності - значно зручніше оновити дані в електронному кабінеті, ніж йти в ТЦК та СП", - додав Ілларіон Павлюк.
Кабмін подав до Ради оновлений законопроект про мобілізацію30.01.24, 20:46 • 84588 переглядiв