Бійці російських ПВК звернулися до міжнародного суду

У зверненні наголошується, що “учасників ПВОК (приватна військово-охоронна компанія — прим. УНН) позбавляють правового статусу навмисно, через що вони не тільки не отримують належної ветеранам реабілітаційної та економічної підтримки з боку держави, а й переслідуються за законом про найманство”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На ПА НАТО планують обговорити використання Путіним ПВК Вагнера на Донбасі

“Ми, громадяни РФ, ветерани збройних сил і бойових дій, спираючись на статтю 15 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, просимо порушити розслідування proprio motu на основі нижчевикладеної інформації про злочини, що підпадають під юрисдикцію суду”, — йдеться у зверненні.

Як підкреслюють підписанти, із бійцями ПВК укладаються “юридично неспроможні договори, що не регламентують роботу в умовах бойових дій” і фактично їх вивозять із Росії “із метою незаконного використання у військових цілях”.

Як зазначає “Радіо Свобода”, за останні три роки у російські ветеранські організації надійшли тисячі скарг громадян РФ, які пройшли службу в приватних військових і охоронних компаніях. Рада Федерації РФ заперечує існування російських ПВОК, але безпосередні учасники цих формувань свідчать про зворотне: інтереси Росії у світі представляє цілий ряд, у визначенні “Документа Монтре”, “приватних підприємницьких суб’єктів, які надають військові та/або охоронні послуги”. Ветерани російських ПВОК та родичі загиблих найманців повідомляють про їхню участь у конфліктах на українському Донбасі, в Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці, Габоні, Північному і Південному Судані, Ємені та інших країнах Азії і Африки. При цьому росіяни воюють за кордоном у статусі “добровольців” і без офіційного визнання з боку російської держави.

Як раніше інформував УНН, Україна передала партнерам Парламентської асамблеї НАТО доповіді про діяльність російських приватних військових компаній.