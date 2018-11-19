Бойцы российских ЧВК обратились в международный суд
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Бойцы российских частных военных компаний обратились в Международный уголовный суд с требованием начать расследование в отношении своих работодателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В обращении отмечается, что “участников ЧВОК (частная военно-охранная компания — прим. УНН) лишают правового статуса специально, поэтому они не только не получают должного ветеранам реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наемничество”.
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“Мы, граждане РФ, ветераны вооружённых сил и боевых действий, опираясь на статью 15 Римского статута Международного уголовного суда, просим возбудить расследование proprio motu на основе нижеизложенной информации о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию суда”, — говорится в обращении.
Как подчеркивают подписанты, с бойцами ЧВК заключаются “юридически несостоятельные, не регламентирующие работу в условиях боевых действий договоры” и фактически их вывозят из России “с целью незаконного использования в военных целях”.
Как отмечает “Радио Свобода”, за последние три года в российские ветеранские организации поступили тысячи жалоб граждан Российской Федерации, прошедших службу в частных военных и охранных компаниях. Совет Федерации РФ отрицает существование российских ЧВОК, но непосредственные участники этих формирований свидетельствуют об обратном: интересы России в мире представляет целый ряд, в определении “Документа Монтрё”, “частных предпринимательских субъектов, которые оказывают военные и/или охранные услуги”. Ветераны российских ЧВОК и родственники погибших наемников сообщают об их участии в конфликтах в Донбассе, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Габоне, Северном и Южном Судане, Йемене и других странах Азии и Африки. При этом россияне воюют за рубежом в статусе “добровольцев” и без официального признания со стороны российского государства.
Как ранее информировал УНН, Украина передала партнерам Парламентской ассамблеи НАТО докладе о деятельности российских частных военных компаний.