Біткоїн обвалився до $110 за хвилини на тлі ринкових побоювань
Київ • УНН
Ціна біткоїна впала до $110,623, що стало одним з найбільш різких одноденних падінь. Це спричинило ліквідацію понад мільярда на маржинальних позиціях та стерло понад $250 мільярдів з криптоекономіки.
Ціна біткоїна у п'ятницю впала до $110,623. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bitcoin.com.
Деталі
Зазначається, що це одне з найбільш різких одноденних падінь цього місяця на тлі відновлених ринкових побоювань та хвилі ліквідацій на великих біржах.
Завдяки останнім страхам торгової війни, ціна биткойна впала до $110,623 10 жовтня 2025, продовживши волатильний тиждень для провідної криптовалюти. Різке падіння викликало ліквідацію понад мільярда на маржинальних позиціях протягом 24 годин, ... оскільки трейдери відреагували на зміцнення долара США та відкат у ризикових активах.
Вказується, що біткоїн короткочасно стабілізувався близько зони $111,000 після падіння до найнижчого рівня з початку серпня, тоді як інші провідні криптовалюти також зазнали двозначних втрат.
"Аналітики вказали на макроекономічну невизначеність після заяв Трампа про Китай і паузу в інституційних вливаннях після нещодавніх максимумів вище за $120,000. До 17:00 за східноамериканським часом було ліквідовано понад $2 мільярди у криптодеривативах. ... Понад $250 мільярдів було стерто з криптоекономіки також у п'ятницю після обіду", - пише ресурс.
Нагадаємо
Напередодні ціна біткоїна впала до $121 525,6 після досягнення рекордного максимуму понад $126 000. Падіння пояснюється фіксацією прибутку та невизначеністю інвесторів щодо економічної ситуації в США.
