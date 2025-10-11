Біткоїн обвалився до $110 за хвилини на тлі ринкових побоювань

$41.510.10
48.210.07
ukenru
10 жовтня, 19:08 • 16313 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 31444 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 39565 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 28544 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 25524 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 32590 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10 жовтня, 10:53 • 39563 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 42665 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 19683 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 20120 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
94%
749мм
Популярнi новини
Чугуїв під масованою атакою: є загоряння та один постраждалий10 жовтня, 21:24 • 9142 перегляди
Зеленський обговорив зі Стармером участь Британії в програмі PURL та удари рф по Україні10 жовтня, 23:11 • 3740 перегляди
Київщина повністю відновила електропостачання після масованої атаки - ОВА10 жовтня, 23:39 • 7280 перегляди
Лауреатка Нобелівської премії миру присвятила нагороду Дональду Трампу11 жовтня, 00:10 • 6558 перегляди
Зеленський поспілкувався з Мерцом: про що йшла мова01:39 • 9782 перегляди
Публікації
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 39565 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 32590 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10 жовтня, 10:53 • 39563 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 10 жовтня, 09:44 • 42665 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 94509 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Сергій Ребров
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 24484 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 26878 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 29577 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 94509 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 39195 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
ATACMS
Безпілотний літальний апарат
Fox News
E-6 Mercury

Біткоїн обвалився до $110 за хвилини на тлі ринкових побоювань

Київ • УНН

 • 1654 перегляди

Ціна біткоїна впала до $110,623, що стало одним з найбільш різких одноденних падінь. Це спричинило ліквідацію понад мільярда на маржинальних позиціях та стерло понад $250 мільярдів з криптоекономіки.

Біткоїн обвалився до $110 за хвилини на тлі ринкових побоювань

Ціна біткоїна у п'ятницю впала до $110,623. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bitcoin.com.

Деталі

Зазначається, що це одне з найбільш різких одноденних падінь цього місяця на тлі відновлених ринкових побоювань та хвилі ліквідацій на великих біржах.

Завдяки останнім страхам торгової війни, ціна биткойна впала до $110,623 10 жовтня 2025, продовживши волатильний тиждень для провідної криптовалюти. Різке падіння викликало ліквідацію понад мільярда на маржинальних позиціях протягом 24 годин, ... оскільки трейдери відреагували на зміцнення долара США та відкат у ризикових активах.

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що біткоїн короткочасно стабілізувався близько зони $111,000 після падіння до найнижчого рівня з початку серпня, тоді як інші провідні криптовалюти також зазнали двозначних втрат.

"Аналітики вказали на макроекономічну невизначеність після заяв Трампа про Китай і паузу в інституційних вливаннях після нещодавніх максимумів вище за $120,000. До 17:00 за східноамериканським часом було ліквідовано понад $2 мільярди у криптодеривативах. ... Понад $250 мільярдів було стерто з криптоекономіки також у п'ятницю після обіду", - пише ресурс.

Нагадаємо

Напередодні ціна біткоїна впала до $121 525,6 після досягнення рекордного максимуму понад $126 000. Падіння пояснюється фіксацією прибутку та невизначеністю інвесторів щодо економічної ситуації в США.

Українці витратили майже мільярд доларів на біткоїни за рік - ЄБРР25.09.25, 12:47 • 2722 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаФінанси
Біткойн
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки