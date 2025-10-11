$41.510.10
Биткойн обвалился до $110 за минуты на фоне рыночных опасений

Киев • УНН

 • 1652 просмотра

Цена биткойна упала до $110,623, что стало одним из самых резких однодневных падений. Это привело к ликвидации более миллиарда на маржинальных позициях и стерло более $250 миллиардов из криптоэкономики.

Биткойн обвалился до $110 за минуты на фоне рыночных опасений

Цена биткойна в пятницу упала до $110,623. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bitcoin.com.

Подробности

Отмечается, что это одно из самых резких однодневных падений в этом месяце на фоне возобновившихся рыночных опасений и волны ликвидаций на крупных биржах.

Благодаря последним опасениям торговой войны, цена биткойна упала до $110,623 10 октября 2025 года, продолжив волатильную неделю для ведущей криптовалюты. Резкое падение вызвало ликвидацию более миллиарда на маржинальных позициях в течение 24 часов, ... поскольку трейдеры отреагировали на укрепление доллара США и откат в рисковых активах.

- говорится в сообщении.

Указывается, что биткойн кратковременно стабилизировался около зоны $111,000 после падения до самого низкого уровня с начала августа, тогда как другие ведущие криптовалюты также понесли двузначные потери.

"Аналитики указали на макроэкономическую неопределенность после заявлений Трампа о Китае и паузу в институциональных вливаниях после недавних максимумов выше $120,000. К 17:00 по восточноамериканскому времени было ликвидировано более $2 миллиардов в криптодеривативах. ... Более $250 миллиардов было стерто из криптоэкономики также в пятницу после обеда", - пишет ресурс.

Напомним

Накануне цена биткойна упала до $121 525,6 после достижения рекордного максимума более $126 000. Падение объясняется фиксацией прибыли и неопределенностью инвесторов относительно экономической ситуации в США.

Украинцы потратили почти миллиард долларов на биткоины за год - ЕБРР25.09.25, 12:47 • 2722 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаФинансы
Биткойн
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты