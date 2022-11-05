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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга
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Більшість одеситів підтримали демонтаж пам'ятника Катерині II: питання винесуть на сесію

Більшість одеситів підтримали демонтаж пам'ятника Катерині II: питання винесуть на сесію

Київ • УНН

 • 1279880 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Більшість одеситів підтримали ідею демонтажу пам'ятника Катерині II. Про це повідомляє Одеська міська рада, передає УНН.

Зазначається, що завершено процедуру підбиття підсумків голосування, присвяченого подальшій долі пам'ятника Катерині II, яке відбувалось на платформі «Соціально активний громадянин».

Цитата

«Участь в онлайн-голосуванні взяли 7796 осіб. Наразі процедуру підбиття підсумків електронного голосування завершено. Більшість одеситів, які проголосували, підтримали ідею демонтажу пам'ятника з Катерининської площі», - йдеться в повідомленні.

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Деталі

Повідомляється, що наступний крок – винесення питання на найближчу сесію Одеської міської ради, яка має повноваження ухвалити остаточне рішення щодо долі пам’ятника.

Мер Одеси Геннадій Труханов теж підтримав демонтаж, написавши у Facebook, що вже звернувся до профільної комісії міськради з проханням провести засідання та підготувати відповідний проект рішення.

«Переконаний, що результати вільного голосування на платформі «Соціально активний громадянин» будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення. Особисто я голосуватиму «За» демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому», - написав Труханов.

Він додав, що найближчим часом у цьому питанні буде поставлено остаточну крапку.

Доповнення

Громадська організація “Зелений лист” закликала депутатів Одеської міськради розібратися з питанням щодо можливого демонтажу пам'ятника Катерині ІІ, який був встановлений в Одесі.

У відповідь на електронну петицію з вимогою знести пам'ятник Катерині ІІ, Президент України Володимир Зеленський доручив Одеській міській раді розглянути це питання.

Відреагували на ідею знесення пам'ятника і в Мінкульті - там, зокрема, підтримали ідею демонтажу Катерини II, запропонувавши перенести його на алею радянських пам'яток.

Авторами петицій (їх було кілька) серед аргументів "за" знесення були наведені дані, що кошти на зведення монумента виділялися з росії через "росспівробітництво", що пам'ятник є "маркером російського миру" і що він прославляє того, хто "сприяв геноциду українського та кримськотатарського народів".

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