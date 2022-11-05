Більшість одеситів підтримали демонтаж пам'ятника Катерині II: питання винесуть на сесію

Зазначається, що завершено процедуру підбиття підсумків голосування, присвяченого подальшій долі пам'ятника Катерині II, яке відбувалось на платформі «Соціально активний громадянин».

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«Участь в онлайн-голосуванні взяли 7796 осіб. Наразі процедуру підбиття підсумків електронного голосування завершено. Більшість одеситів, які проголосували, підтримали ідею демонтажу пам'ятника з Катерининської площі», - йдеться в повідомленні.

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Деталі

Повідомляється, що наступний крок – винесення питання на найближчу сесію Одеської міської ради, яка має повноваження ухвалити остаточне рішення щодо долі пам’ятника.

Мер Одеси Геннадій Труханов теж підтримав демонтаж, написавши у Facebook, що вже звернувся до профільної комісії міськради з проханням провести засідання та підготувати відповідний проект рішення.

«Переконаний, що результати вільного голосування на платформі «Соціально активний громадянин» будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення. Особисто я голосуватиму «За» демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому», - написав Труханов.

Він додав, що найближчим часом у цьому питанні буде поставлено остаточну крапку.

Доповнення

Громадська організація “Зелений лист” закликала депутатів Одеської міськради розібратися з питанням щодо можливого демонтажу пам'ятника Катерині ІІ, який був встановлений в Одесі.

У відповідь на електронну петицію з вимогою знести пам'ятник Катерині ІІ, Президент України Володимир Зеленський доручив Одеській міській раді розглянути це питання.

Відреагували на ідею знесення пам'ятника і в Мінкульті - там, зокрема, підтримали ідею демонтажу Катерини II, запропонувавши перенести його на алею радянських пам'яток.

Авторами петицій (їх було кілька) серед аргументів "за" знесення були наведені дані, що кошти на зведення монумента виділялися з росії через "росспівробітництво", що пам'ятник є "маркером російського миру" і що він прославляє того, хто "сприяв геноциду українського та кримськотатарського народів".