В Одесі вкотре облили фарбою пам'ятник Катерині ІІ

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«Дуже промовиста інсталяція сьогодні з ранку з'явилась на маркері путінського кривавого "міру" на Катерининській площі в Одесі», - підписав фото Гуцалюк.

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18 вересня повідомлялося, що в Одесі на постаменті пам'ятника Катерині ІІ з'явився новий напис – «вбивця».



Доповнення

Громадська організація “Зелений лист” закликала депутатів Одеської міськради розібратися з питанням щодо можливого демонтажу пам'ятника Катерині ІІ, який був встановлений в Одесі.

У відповідь на електронну петицію з вимогою знести пам'ятник Катерині ІІ, Президент України Володимир Зеленський доручив Одеській міській раді розглянути це питання.

Відреагували на ідею знесення пам'ятника і в Мінкульті - там, зокрема, підтримали ідею демонтажу Катерини II, запропонувавши перенести його на алею радянських пам'яток.

Авторами петицій (їх було кілька) серед аргументів "за" знесення були наведені дані, що кошти на зведення монумента виділялися з росії через "росспівробітництво", що пам'ятник є "маркером російського миру" і що він прославляє того, хто "сприяв геноциду українського та кримськотатарського народів".