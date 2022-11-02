В Одесі вкотре облили фарбою пам'ятник Катерині ІІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Одесі вкотре облили червоною фарбою пам'ятник Катерині ІІ та вклали у руку зашморг. Про це повідомив керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк у Facebook, передає УНН.
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«Дуже промовиста інсталяція сьогодні з ранку з'явилась на маркері путінського кривавого "міру" на Катерининській площі в Одесі», - підписав фото Гуцалюк.
Раніше
18 вересня повідомлялося, що в Одесі на постаменті пам'ятника Катерині ІІ з'явився новий напис – «вбивця».
Доповнення
Громадська організація “Зелений лист” закликала депутатів Одеської міськради розібратися з питанням щодо можливого демонтажу пам'ятника Катерині ІІ, який був встановлений в Одесі.
У відповідь на електронну петицію з вимогою знести пам'ятник Катерині ІІ, Президент України Володимир Зеленський доручив Одеській міській раді розглянути це питання.
Відреагували на ідею знесення пам'ятника і в Мінкульті - там, зокрема, підтримали ідею демонтажу Катерини II, запропонувавши перенести його на алею радянських пам'яток.
Авторами петицій (їх було кілька) серед аргументів "за" знесення були наведені дані, що кошти на зведення монумента виділялися з росії через "росспівробітництво", що пам'ятник є "маркером російського миру" і що він прославляє того, хто "сприяв геноциду українського та кримськотатарського народів".