Петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе набрала уже почти половину от необходимого количества голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. На сайте Президента зарегистрирована петиция о сносе памятника Екатерине II в центре Одессы. Автором петиции является Стефания Цегельник, сообщает УНН.
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"Хватит выделять миллионы гривен на содержание памятника той, кто способствовал геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, ввела политику насильственного обрусения и диктатуру чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостное право. В Независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей", - говорится в документе.
К настоящему времени петиция набрала более 11,5 тысяч подписей из 25 тысяч необходимых.
Добавим
Ранее снести памятник российской императрице Екатерине II в Одессе предлагал историк Андрей Здоров. Такой шаг он назвал "началом деколонизации в Украине".
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Здоров отмечал, что спонсором восстановления памятника Екатерине II был бывший одесский депутат Руслан Тарпан, который сейчас находится в межгосударственном розыске и скрывается от украинского правосудия в ОАЭ.
Напомним
О том, что именно Руслан Тарпан был инициатором установления памятника Екатерине в Одессе рассказывала также и нардеп Соломия Бобровская.
По ее словам, Тарпан “уже давно работает на российские интересы”, а также является "коллаборантом, который прямо и косвенно помогал российским и пророссийским силам в Украине разрушать Украину изнутри: информационно, экономически, политически".