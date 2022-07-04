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Петиція щодо знесення пам'ятника Катерині II в Одесі набрала вже майже половину від необхідної кількості голосів

Петиція щодо знесення пам'ятника Катерині II в Одесі набрала вже майже половину від необхідної кількості голосів

Київ • УНН

 • 481739 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. На сайті Президента зареєстрована петиція про знесення пам'ятника Катерині II в центрі Одеси. Автором петиції є Стефанія Цегельник, повідомляє УНН.

Цитата

"Досить виділяти мільйони гривень на утримування пам'ятника тій, хто сприяла геноциду українського і кримськотатарського народів, знищила Запорізьку Січ, запровадила політику насильницького зросійщення і диктатуру чужої культури, перетворивши вільних українців на рабів, затвердивши кріпацтво. В Незалежній Україні недопустимо прославляти наших поневолювачів", - йдеться у документі.

На цей час петиція набрала понад 11,5 тисячі підписів із 25 тисяч необхідних.

Додамо

Раніше знести пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі пропонував історик Андрій Здоров. Такий крок він назвав "початком деколонізації в Україні". 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Одеса без Катерини II: активісти закликають демонтувати пам’ятник російській імператриці, який будував Тарпан

Здоров наголошував, що спонсором відновлення пам'ятника Катерині ІІ був колишній одеський депутат Руслан Тарпан, який зараз перебуває у міждержавному розшуку і переховується від українського правосуддя в ОАЕ.

Нагадаємо

Про те, що саме Руслан Тарпан був ініціатором встановлення пам'ятника Катерині в Одесі розповідала також і нардеп Соломія Бобровська. 

За її словами, Тарпан “вже давно працює на російські інтереси”, а також є "колаборантом, який прямо і непрямо допомагав російським і проросійським силам в Україні руйнувати Україну зсередини: інформаційно, економічно, політично".

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