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В Одессе в очередной раз облили краской памятник Екатерине II

В Одессе в очередной раз облили краской памятник Екатерине II

Киев • УНН

 • 1238700 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Одессе в очередной раз облили красной краской памятник Екатерине II и вложили в руку петлю. Об этом сообщил руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк в Facebook, передает УНН.

Цитата

«Очень красноречивая инсталляция сегодня с утра появилась на маркере путинского кровавого "мира" на Екатерининской площади в Одессе», - подписал фото Гуцалюк.

Ранее

18 сентября сообщалось, что в Одессе на постаменте памятника Екатерине ІІ появилась новая надпись – «убийца».

Дополнение

Общественная организация “Зеленый лист” призвала депутатов Одесского горсовета разобраться с вопросом о возможном демонтаже памятника Екатерине ІІ, который был установлен в Одессе.

В ответ на электронную петицию с требованием снести памятник Екатерине ІІ, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Одесскому городскому совету рассмотреть этот вопрос.

Отреагировали на идею сноса памятника и в Минкульте - там, в частности, поддержали идею демонтажа Екатерины II, предложив перенести его на аллею советских памятников.

Авторами петиций (их было несколько) среди аргументов "за" снос были приведены данные, что средства на возведение монумента выделялись из россии через "россотрудничество", что памятник является "маркером русского мира" и что он прославляет того, кто "способствовал геноциду украинского и крымскотатарского народов".

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