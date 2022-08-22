“Терористична війна росії в Україні винесла вирок “шаленій імператриці” - ГО про ідею знесення пам'ятника Катерині ІІ

В ГО підкреслили - наполягають також на зміні Статуту міста, в якому повторюється міф про заснування Одеси Катериною II.

Цитата

“Останні місяці в Одесі не згасають дискусії навколо пам’ятника російській імператриці Катерині Другій. Якщо знести – то чому? Якщо залишити – то навіщо?

Ця суперечка навколо одіозної пам’ятки існує давно, ще з моменту її вторинної установки у 2007 р. Але якщо до 24.02.2022 голоси тих, хто категорично заперечував проти її існування в самому центрі Одеси, багатьма жителями міста сприймалися з роздратуванням, то терористична війна росії в Україні винесла вирок “шаленій імператриці” (...)

Питання про пам’ятник мають вирішити депутати Одеської міськради. Вони також повинні змінити Статут міста Одеса, в якому повторюється міф про заснування Одеси Катериною Другою. На цьому наполягає ГО “Зелений лист” після аналізу “основного закону” Одеси. А поки що одесити вигадують, що їм робити з самим пам’ятником і з Катерининською площею, над якою він сьогодні височіє”, - заявили в організації.

Контекст

У відповідь на електронну петицію з вимогою знести пам'ятник Катерині ІІ, Президент України Володимир Зеленський доручив Одеській міській раді розглянути це питання.

Відреагували на ідею знесення пам'ятника і в Мінкульті - там, зокрема, підтримали ідею демонтажу Катерини II, запропонувавши перенести його на алею радянських пам'яток.

Авторами петицій (їх було кілька) серед аргументів "за" знесення були наведені дані, що кошти на зведення монумента виділялися з росії через "росспівробітництво", що пам'ятник є "маркером російського миру" і що він прославляє того, хто "сприяв геноциду українського та кримськотатарського народів".

У публічній площині меценатом та ініціатором зведення пам'ятника російській імператриці позиціонував себе колишній одеський депутат (а нині розшукуваний МВС за кримінальними звинуваченнями підозрюваний) Руслан Тарпан.



На думку начальника південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергія Гуцалюка, Тарпан міг лише номінально виступати "меценатом" зведення пам'ятника. Фактично ж, вважає Гуцалюк, Катерина II фінансувалася "росспівробітництвом" – російським федеральним агентством, яке з кінця минулого року перебуває під санкціями в Україні.

Нагадаємо

За словами Гуцалюка Тарпан тісно пов'язаний зі спецслужбами росії і саме з цієї причини міг займатися спорудженням монументів та меморіальних табличок на честь різних російських діячів.