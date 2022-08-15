Одесский экс-депутат Руслан Тарпан тесно связан с российскими спецслужбами – историк

Цитата

"Он (Тарпан – ред.) находится уже 4 года в международном розыске, у него однозначно есть связи с российским бизнесом, а российский бизнес не может существовать без российской власти.

По моему личному мнению, Тарпан тесно связан с российскими спецслужбами. Это мое личное опосредованное мнение. Он до сих пор в бегах, по некоторым данным, находится в ОАЭ. То есть наделал в Одессе памятников и сам чухнул?

Если ты такой любитель Одессы, а не какой-нибудь агент влияния рф, чего ты не в Одессе? Чего тебя разыскивают? А где ты такие деньги взял на реконструкцию Екатерининской площади и установку этого антиисторического памятника?" - отметил Гуцалюк.

Он добавил, что Тарпан, по его мнению, возвел памятник Екатерине II из-за мести тогдашнему президенту Виктору Ющенко.

"Она (Екатерина II – ред.) была поставлена ​​в месть тогдашней нашей власти в лице Ющенко за то, что поднялся вопрос на весь мир о голодоморе – просто отомстили нам за это все, поставили нам на голову эти российские маркеры", - объяснил начальник южного отдела Украинского института национальной памяти.

Контекст

Разыскиваемый в Украине экс-депутат Одесского горсовета Руслан Тарпан называет себя заказчиком и спонсором возведения памятника российской императрице Екатерине II в Одессе.

Сейчас этот монумент предлагают снести как "маркер русского мира".

Также Тарпан был инициатором установления мемориальной доски в честь россиянина Ивана Бунина. Сегодня этого писателя рабочая группа Минобразования рекомендовала изъять из школьной программы зарубежной литературы.

Напомним

Тарпан скрылся из Одессы и Украины несколько лет назад. С 2017 года он скрывается от украинских стражей порядка за рубежом, вероятно, в ОАЭ.

Прокуратура намерена экстрадировать его в Украину, в частности, для привлечения к уголовной ответственности по делу "Глубоководного выпуска".

Ранее нардеп Соломия Бобровская подчеркивала, что Тарпан “уже давно работает на российские интересы”, а также является "коллаборантом, прямо и косвенно помогавшим российским и пророссийским силам в Украине разрушать Украину изнутри: информационно, экономически, политически".

Кроме того, Тарпан и один из его российских бизнес-партнеров внесены в базу "Миротворца".